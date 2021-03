Sul Microsoft Store arriva il consueto appuntamento con i Surface Days, due settimane di sconti e offerte imperdibili che, da oggi fino al 31 marzo, offriranno agli amanti dei dispositivi Surface la possibilità di acquistare una selezione dei prodotti della gamma a prezzi vantaggiosi con sconti fino al 29%. Tra le varie offerte troviamo il Surface Pro 7, il 2 in 1 ultraleggero e versatile, perfetto per ogni momento della giornata, dalla produttività allo svago. Dotato di un processore Intel Core di serie laptop, touchscreen, batteria a lunga durata e webcam HD, Surface Pro 7 è disponibile nelle colorazioni nero e platino a partire da 749€, con un ribasso fino al 25% sulle migliori configurazioni del prodotto. Solo sul Microsoft Store, sono inoltre disponibili pacchetti risparmio con tastiera inclusa sui modelli Intel Core i5 128GB e 256GB, a partire da 899€.

Da segnalare il Surface Go 2 che offre una risoluzione superiore, ampio touchscreen da 10,5 pollici e una batteria a lunga durata espressamente progettata per seguire le giornate di tutta la famiglia. Perfetto da utilizzare come computer portatile o tablet per le attività quotidiane, Surface Go 2 è disponibile a partire da 399€, con uno sconto fino al 18%.

Solo durante i Surface Days, Surface Laptop 3 è disponibile con un ribasso fino al 29% e offerte su tutta la gamma, incluse le configurazioni Intel Core i7. Sottile ed elegante, Surface Laptop 3 è disponibile nelle versioni con touchscreen da 13,5 e 15 pollici e nelle colorazioni nero e platino.

New entry della famiglia di dispositivi Surface, il nuovo Surface Laptop Go è disponibile con uno sconto fino a 120€. Il dispositivo vanta un eccezionale rapporto qualità/prezzo ed è ideale per la didattica a distanza grazie ad un’autonomia massima di 13 ore, touchscreen PixelSense da 12,4 pollici e videocamera HD integrata, necessaria per interagire al meglio anche da remoto. Surface Laptop Go è il modello Surface Laptop più leggero e, con soli 15.69 mm di spessore, è facile da trasportare e da utilizzare a casa o in mobilità.

A questo link sono disponibili tutte le offerte sui device e accessori Microsoft Surface, incluso la possibilità di usufruire di uno sconto fino al 10% per studenti, insegnanti e famiglie. Infine, lo store di Microsoft offre spedizione e resi gratuiti su tutti i prodotti, 90 giorni di assistenza gratuita e 60 giorni di garanzia sul prezzo dei dispositivi Surface.