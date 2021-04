Nelle scorse ore, Xbox ha annunciato attraverso un blog post dedicato che Xbox Cloud Gaming è già disponibile a partire da oggi in versione limited beta sui browser Chrome ed Edge per PC Windows 10 e su Safari per smartphone e tablet Apple, via xbox.com/play. Si partirà con una beta chiusa, solo su invito, per i membri di Xbox Game Pass Ultimate al fine di testare, lavorare sull’esperienza e apprendere dai diversi feedback dei partecipanti.

Alcuni fortunati abbonati ad Xbox Game Pass Ultimate riceveranno a partire da oggi l’invito a partecipare alla limited beta. Nel corso del tempo, verrà inviato un maggior numero di accessi all’interno dei 22 Paesi supportati. Nella prima fase della beta, il lavoro si focalizzerà sul perfezionamento delle funzionalità e sulla creazione di un’esperienza coerente su tutte le piattaforme, assicurando l’ottima resa dei giochi.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il Blog Post dedicato su Xbox Wire.