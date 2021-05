Microsoft ha annunciato che più di 70 titoli riceveranno l’FPS Boost su Xbox Series X|S. Questo consentirà di aumentare il frame rate e migliorare le prestazioni, arrivando quasi a raddoppiare il frame rate sui titoli retrocompatibili. L’FPS Boost sarà attivo su giochi come DiRT 4, Wasteland 3 e Watch Dogs.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il blog di Major Nelson per conoscere l’elenco completo dei titoli con FPS Boost.

Comunicato Stampa