Parlare di chiavette USB potrebbe sembrare una cosa da nulla, ma diventa sempre più difficile trovare un dispositivo che sia effettivamente dotato di connettività USB 3.0 tra la vasta pletora di flash drive dalla dubbia provenienza e che del più recente standard USB non hanno la benché minima traccia.

Ci sono ovviamente i soliti noti nel settore, come Kingston e SanDisk, che però chiedono cifre “ingiuste” per prodotti che non ricoprano un ruolo chiave nel workflow (lavorativo e personale) degli utenti.

Fortunatamente, entra in scena ADATA con la sua flash drive UV355 che combina un prezzo ridicolo a prestazioni, almeno in lettura, di tutto rispetto.

Come se non bastasse, con tagli fino a 128 GB, lo spazio a disposizione non manca certo a questa compatta ed economica chiavetta USB di cui oggi parleremo nella nostra recensione.

Buona lettura!