Grazie alla serie 3000 di processori AMD Ryzen, il mondo prosumer e di professionisti dell’elettronica di consumo è stato scosso fortemente, con le CPU da 8, 12 e 16 core rese decisamente più accessibili delle controparti Intel, spesso disponibili a cifre esorbitanti.

A causa di tutto ciò, i produttori di schede madri si sono “scervellati” per fornire soluzioni dedicate all’ambiente workstation e content creation, con una vasta connettività, features specifiche per il settore e, sopra ogni altra cosa, incredibile stabilità in ogni scenario.

Con la linea Pro, ASUS cerca di stabilire sul mercato una vasta gamma di prodotti dedicati proprio a quella fascia di utenza interessata a creare una Workstation su misura per essi, e come vedrete nella recensione di oggi il risultato, ovvero la ASUS Pro WS X570-ACE, presenta particolari accorgimenti per garantire il più che perfetto funzionamento in ogni condizione.

Con una sezione d’alimentazione potente, connettività indirizzata ad un’utenza “server” ed un prezzo davvero aggressivo, la motherboard oggetto della recensione di oggi sembra avere tutte le carte in regola per diventare la base di un PC che fa della produttività, del content creation e della stabilità i suoi obiettivi principali.

Ecco la nostra recensione, buona lettura!