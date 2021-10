Jump to section

Non è certo un mistero che gli ultimi due anni siano stati un vero e proprio calvario per tutti coloro che avevano e hanno intenzione di aggiornare i propri computer: a causa del COVID e della scarsità di personale e materie prime indotta da esso, infatti, tutte le linee di produzione principali di AMD e NVIDIA, che a differenza di Intel non dispongono di fabbriche proprie, sono state colpite da numerosi ed importanti ritardi e aumenti di prezzo, portando il mercato ad una situazione che rasenta il ridicolo.

Acquistare una scheda video a prezzo di listino infatti è ormai un miraggio ben lontano, con Street Prices che talvolta vedono un rincaro del 100% rispetto all’MSRP. La recensione di oggi, quindi, è da prendere con le pinze in quanto siamo abbastanza sicuri che il prezzo dichiarato da AMD per la Radeon RX 6600 sarà decisamente lontano dal prezzo di cartellino a cui verranno effetivamente vendute queste schede video.

Detto questo, nella review di oggi ci concentreremo sulla scheda video della famiglia NAVI 2x/RDNA2 di fascia più bassa finora lanciata da AMD, la RX 6600:

Sulla falsariga della RX 6600 XT troviamo una GPU Navi 23 con una superficie di 237 mm² e 28 delle 32 Compute Units attive, per un totale di 1792 Stream Processors che comunicano tramite un bus a 128 bit con 8 GB di memoria GDDR6. L’Infinity Cache, l’innovativo ulteriore stadio di memoria flash che fa da ponte tra il processore grafico e la CPU (a conti fatti una vera e propria cache L3), ammonta a 32 MB come sulla RX 6600 XT che, così come sulla RX 6700 XT (che abbiamo recensito nell’incarnazione NITRO+ QUI), apporta un importante contributo sia sul fronte delle prestazioni che dell’efficienza energetica.

Proprio a proposito di quest’ultima, i consumi dichiarati (Total Board Power, quindi l’assorbimento di tutte le componenti utilizzate inclusi LED, ventole, VRM e via discorrendo) sono di soli 132 Watt, il che permette alla scheda video di prendere di mira tutti coloro che hanno un alimentatore di dimensioni modeste e che cercano un miglioramento prestazionale senza necessariamente ricorrere ad un cambio di PSU.

Un vantaggio non indifferente che permette di risparmiare soldi importanti per un upgrade di sistema, che in questo periodo di grande difficoltà economica non sono affatto da sottovalutare.

Al momento del lancio, che avviene oggi 13 Ottobre 2021, tutti i maggiori partner AIB (add-in board, ovvero tutti i produttori che presentano soluzioni personalizzate della GPU) hanno disponibile una versione custom, e in particolare analizzeremo la Sapphire Radeon RX 6600 PULSE, dotata di sistema di dissipazione a due ventole e senza la benché minima presenza di illuminazione RGB: per noi è un pregio, ma magari la cosa potrebbe far storcere il naso a qualcuno. Si tratta comunque di una soluzione “entry level” (almeno sulla carta, infatti, la scheda dovrebbe costare 329 USD), quindi è comprensibile se alcune di queste schede presentassero soluzioni più spartane e meno arcobaleniche.

Ovviamente, essendo una scheda che vede l’introduzione sul mercato dopo il lancio ufficiale di Windows 11, la RX 6600 supporta già dal day one il nuovo sistema operativo di Microsoft, con driver WHQL disponibili già da subito.

Ecco quindi la lista delle specifiche complete della scheda video, insieme al resto della lineup di GPU basate su architettura NAVI 2x e RDNA2:

Radeon RX 6600 Radeon RX 6600 XT Radeon RX 6700 XT Radeon RX 6800 Radeon RX 6800 XT Radeon RX 6900 XT GPU Navi 23 Navi 23 XT Navi 22 XT Navi 21 XL Navi 21 XT Navi 21 XTX Compute Units 28 32 40 60 72 80 TMU 112 128 160 240 288 320 ROP 64 64 64 96 128 128 Stream Processors 1792 2048 2560 3840 4608 5120 Interfaccia PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 Clock (Boost) 2044 (2491) MHz 1968 (2589) MHz 2321 (2581) MHz 1700 (2105) MHz 1825 (2250) MHz 1825 (2250) MHz Memoria 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 12 GB GDDR6 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 Velocità memoria 14 Gbps 16 Gbps 16 Gbps 16 Gbps 16 Gbps 16 Gbps Bus 128 bit 128 bit 192 bit 256 bit 256 bit 256 bit Infinity Cache 32 MB 32 MB 96 MB 128 MB 128 MB 128 MB FP32 FLOPS 8.9 TFLOPS 10.6 TFLOPS 13.2 TFLOPS 16.2 TFLOPS 20.7 TFLOPS 23 TFLOPS TBP 132 W 160 W 230 W 250 W 300 W 300 W Processo produttivo TSMC N7 TSMC N7 TSMC N7 TSMC N7 TSMC N7 TSMC N7 Prezzo (MSRP) 329 $ 379 $ 479 $ 579 $ 649 $ 999 $

Il prezzo MSRP (Manufacturer’s Suggested Retail Price) di 329 dollari americani lascia ben sperare su un prodotto decisamente più abbordabile dei modelli di fascia più alta, anche se c’è comunque da dire che già la RX 6600 XT, con un MSRP di 379 $, è presente sul mercato ad un prezzo che oscilla tra i 480 e i 650 €.

Daremo quindi due giudizi separati in virtù di una nostra previsione di prezzo effettivo sul mercato. Senza ulteriori indugi, quindi, vi lasciamo alla recensione completa della RX 6600.

Buona lettura!