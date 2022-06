Non c’è bisogno certo di presentazioni per Kingston, leader assoluto nel settore delle memorie flash, siano esse RAM o per lo storage, sia in volumi di vendita che in reputazione fino dall’anno di nascita, l’ormai lontano 1987. Da allora, l’azienda si è ritagliata il quasi assoluto monopolio come supplier di memorie RAM, raggiungendo nel 2020 un market share pari al 78%, un valore che ben giustifica le capacità della compagnia americana di ben adattarsi a qualsiasi segmento, prodotto e target.

Continuiamo la nostra analisi degli SSD capaci di velocità superiori ai 7000 MB/s (i cosiddetti “classe 7000”, testando ancora una volta una soluzione basata sulla coppia formata dal controller PS5018-E18 di Phison e le NAND 3D TLC a 176L di Micron “B47R Fortis Max”, ma con una chicca che con tutta probabilità farà felici gli smanettoni che ancora credono, come noi, che overclockare ogni singolo componente del proprio PC sia assolutamente indispensabile e parte stessa del divertimento che assemblare un computer porta a chi lo assembla.

Il FURY Renegade PCIe 4.0 che andremo oggi ad analizzare, infatti, monta sì le stesse NAND che abbiamo visto sui vari ADATA Legend 840, Sabrent Rocket 4 Plus e Seagate FireCuda 530, ma le B47R da esso montate presentano una velocità di 1600 MT/s (MegaTransfers al secondo), contro la più contenuta e tradizionale velocità di trasferimento di “soli” 1200 MT/s della concorrenza.

Cerchiamo di capire quindi, con l’aiuto della nostra batteria di test, come questo fattore differenziante venga trasposto in termini di prestazioni, temperature ed affidabilità.

Buona lettura!