È inutile negarlo: NZXT si è sempre distinta nel mondo dei produttori hardware per scelte stilistiche spesso controcorrente e uniche nel suo genere. Un esempio lampante è la serie di dissipatori all-in-one Kraken, che già dal 2014 ha dato agli utenti delle soluzioni di raffreddamento caratterizzate da design che univano l’utile al dilettevole.

Con la seconda generazione (di cui abbiamo recensito il top di gamma X72 ben due anni fa (QUI la recensione), l’azienda ha introdotto una feature davvero unica e che è poi stata copiata da innumerevoli altre aziende e prodotti, con forse la miglior unità pompa/waterblock in commercio.

Sulle orme della seconda generazione di dissipatori Kraken X, la terza e più recente iterazione degli AIO dell’azienda Californiana migliora la rumorosità dell’unità pompa, presenta un look ancora più interessante e una piccola ma importante novità: la possibilità di ruotare l’anello luminoso del waterblock per orientarlo nel miglior modo possibile, fattore utile qualora dobbiate posizionare il waterblock in maniera diversa dal solito, ovvero con i tubi a destra.

Altra novità importante è la presenza di una pompa Asetek di 7° generazione, che garantisce longevità e silenziosità maggiori rispetto al passato.

In questa recensione, che utilizza la nostra nuova piattaforma per recensioni di dissipatori e GPU, cercheremo di verificare i progressi effettuati e misurare le prestazioni raggiunte da questa nuova incarnazione di dissipatori di NZXT. Buona lettura!