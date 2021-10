Sempre più produttori OEM hanno sperimentato e investito nella creazione di prodotti hardware e gaming non necessariamente venduti in un pacchetto preassemblato, e tra essi spicca un nome particolarmente importante dello scenario System Integrators: Acer, che con la linea Predator ha introdotto le sue prime soluzioni aftermarket sia sul fronte dello storage che delle memorie DRAM.

Proprio nella recensione di oggi, andremo ad analizzare uno dei kit ad alte prestazioni dotato di illuminazione RGB… e che RGB!

Lato memorie, infatti, l’azienda dispone di due lineup: le Predator Talos, con un design semplice e timings più rilassati su chip Hynix CJR/DJR e Samsung B-Die a seconda delle specifiche, e le Predator Apollo RGB, che invece utilizzano esclusivamente chip Samsung B-Die binnatie sono dotati di una stravagante illuminazione RGB con un dissipatore di dimensioni generose.

Il kit oggi in review è quello da 32 GB (2 moduli da 16 GB), frequenza di 3600 MHz e latenze ultra-tirate di CL14-15-15-35, con una tensione operativa di 1.45v per soddisfare i requisiti elettrici degli IC Samsung B-Die montati, in questo caso, in configurazione dual rank e 8 banks.

Disponibili poi con tagli fino a 64 GB (2 moduli da 32 GB) e velocità DDR4-4000 sembra che la linea Apollo RGB di Predator, nata in collaborazione con BIWIN, famoso OEM cinese nato soltanto nel 2010 e che quasi immediatamente si è accaparrata collaborazioni dapprima con Hewlett Packard e in seguito con Acer, portando alla nascita di un brand fatto apposta per denominare i prodotti nati da tale collaborazione: appunto, Predator.

Detto questo, non mi resta che augurarvi buona lettura!