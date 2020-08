Dopo aver analizzato nei dettagli la soluzione entry level di Sabrent, l’azienda americana che sebbene si muova da pochi mesi nel mondo degli SSD ad alte prestazioni è già riuscita a conquistare grosse fette di mercato, abbiamo sul banco di prova un altro drive a stato solido basato sempre su connessione PCI-Express 3.0, equipaggiato stavolta però con NAND di tipo TLC, ben più affidabili e performanti di quelle QLC ritrovate sul Sabrent Rocket Q.

L’utilizzo di NAND TLC, se da un lato pregiudica la capienza massima dell’SSD (che in questo caso è di 4 TB, contro gli 8 del Rocket Q con QLC), dall’altro migliora enormemente aspetti altrettanto importanti come longevità e prestazioni con workload prolungati e più intensi; per questo motivo, il costo per GB del Sabrent Rocket 3.0 è leggermente più alto, ma i benefici tratti ne valgono sicuramente la pena.

Disponibile in tagli che vanno dai classici 256 GB fino alla spropositata dimensione di 4 TB, il Sabrent Rocket ha decisamente smosso il mercato fin dalla sua introduzione, avvenuta tra il 2018 ed il 2019, grazie a prestazioni identiche alla competizione, 5 anni di garanzia e prezzi particolarmente contenuti. Andremo quindi a valutare le performance di un SSD potente, relativamente economico e che si propone come una soluzione ad alta velocità per lo storage dati e giochi.