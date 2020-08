Alcune settimane fa, abbiamo avuto il piacere di recensire un SSD capiente, veloce e dal prezzo esorbitante, l’ADATA XPG Gammix S50 da 2 TB, un drive basato su PCIe 4.0 e capace di velocità di lettura e scrittura al top sul mercato. L’unico difetto riscontrato, però, è il prezzo, che per il taglio da noi provato è di ben 545€, che purtroppo ne rende l’acquisto un po’ meno appetibile ed accessibile ad un pubblico più vasto.

C’è però una particolarità: tutti gli SSD 4.0 in commercio hanno le stesse componenti. Vi spiego: per il momento, l’unico controller SSD compatibile con lo standard PCIe 4.0 è il Phison E16 (Phison PS-5016-E16), e da specifica del produttore tutti gli SSD basati su questo controller dispongono dello stesso identico PCB, dove l’unica variazione possibile è il colore. Alcuni lo utilizzano nero, alcuni lo utilizzano blu (come proprio ADATA).

Premesso tutto ciò, capirete bene che il Sabrent Rocket 4.0 oggi recensito, che è basato sullo standard PCIe 4.0 e controller Phison E16, risulta praticamente identico all’ADATA XPG Gammix S50 recensito in precedenza sia in layout che in prestazioni, con il prezzo a fare da unica discriminante tra i due.

Se infatti l’SSD di ADATA ha un prezzo superiore ai 500€ nel taglio da 2 TB, potrete portarvi a casa il Sabrent Rocket 4.0 a meno di 400€. Ma dov’è la fregatura?

In realtà no, non c’è nessuna fregatura. Tra i due SSD ci sono in realtà poche e piccole differenze: l’ADATA XPG Gammix S50 presenta infatti un piccolo dissipatore in alluminio, mentre il Sabrent Rocket 4.0 dispone di uno sticker in rame che funge da heatspreader, aumentando la superficie di contatto con l’aria e riducendo quindi le temperature in maniera differente dal competitor.

Il Rocket 4.0 è disponibile in tagli da 500 GB, 1 TB e 2 TB ed è accompagnato da 5 anni di garanzia registrando gratuitamente il drive presso il sito ufficiale di Sabrent. Insomma, viste le premesse, ci sono tutte le premesse per trovarci di fronte al miglior SSD sul mercato con un prezzo ridicolmente (seppur relativamente alla competizione) ridotto.