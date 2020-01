Alcune settimane fa abbiamo avuto modo di testare un NAS dal rapporto qualità/prezzo elevato e con connettività 10GbE prodotto da ASUSTOR, l’AS4004T a 4 bay; oggi sul banco di prova abbiamo invece un prodotto con una connettività completamente diversa, mirando a soddisfare un’utenza che fa del gaming e dei contenuti video il proprio pane quotidiano.

Come il titolo della recensione lascia intedere, stiamo parlando del Nimbustor 2 AS5202T, un NAS a 2 bay con doppia porta da 2.5GbE ed uscita HDMI, un vero e proprio centro multimediale ad alte prestazioni.

La serie Nimbustor, infatti, è mossa da processori Intel Celeron J4x05, con la versione a due bay che monta un processore dual core da 2 GHz (e turbo fino a 2.7 GHz), mentre quella a quattro bay monta un processore quad core con frequenza di 1.5GHz (e turbo fino a 2.5 GHz).

Anche il quantitativo di RAM raddoppia da 2 a 4 GB, con un massimo installabile per entrambi di 8 GB, imponendosi come una potente macchina per il consumo di contenuti.

Insomma, ci sono tutte le carte in regola per configurarsi come una serie di NAS di fascia alta, il tutto senza sbarcare il lunario, grazie ad un buon rapporto qualità/prezzo anche in questo caso.

Buona lettura!