Dopo aver analizzato da cima a fondo la lineup di SSD interni di Sabrent, abbiamo oggi sul banco di prova la più compatta unità di storage esterna tra i prodotti della casa Californiana, se non uno dei drive esterni più piccoli sul mercato.

Non siamo di fronte ad un semplice drive esterno compatto, però: dietro dimensioni paragonabili a quelle di una batteria AA, si nasconde un SSD esterno con connettività USB 3.2 Gen2 capace di 1 GB/s in lettura e scrittura. Novità degna di nota per questa serie di SSD esterni è la possibilità di acquistare il drive in più colorazioni: Argento, Nero, Rosso, Oro, Rosa e Blu i colori ora disponibili, con le ultime 5 colorazioni rese disponibili poche settimane fa.

Con capienze di 512 GB, 1 TB e 2 TB, poi, il drive ben si adatta ad ogni esigenza di spazio, rappresentando un ottimo candidato per l’editing on-the-go di foto e video in mobilità, sia su PC che su MAC.

Nella recensione di oggi, valideremo (o smentiremo) come da nostra tradizione le specifiche dichiarate dall’azienda, cercando di mettere alla prova il drive in una serie di situazioni diverse, cogliendo l’occasione per introdurre un paio di nuovi benchmark dedicati a drive più veloci e al videoediting. Senza ulteriori indugi, vi auguro buona lettura!