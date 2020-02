Oggi parliamo di PMI, ovvero di Piccole e Medie Imprese: solo in Italia risultano essere più di 4 milioni, di cui la stragrande maggioranza di esse viene definita microimpresa.

Purtroppo, il 20% di queste imprese non riesce a rimanere in attività per più di 3 anni, ed un altro 40% a stento si trascina fino al 5° anno.

I fattori implicati in questa enorme serie di fallimenti sono molteplici, e comprendono sia l’ambito familiare che quello professionale: gli imprenditori capaci di ritagliarsi del tempo da passare con i propri cari o che hanno già avuto esperienze pregresse sono più portati al successo, infatti, essendo in grado di valutare ed affrontare meglio rischi e situazioni impreviste.

La chiave per il successo spesso e volentieri si nasconde però nella capacità di ammettere i propri limiti e trovare validi e fidati alleati durante il percorso.

Difatti, in una buona percentuale di casi, gli imprenditori la cui attività ha superato i cinque anni si sono rivolti a commercialisti ed hanno instaurato con loro un solido rapporto di fiducia reciproca.

Inoltre un buon aiuto viene sicuramente fornito dalla moderna tecnologia che in molti casi semplifica e velocizza un numero notevole di operazioni.

E’ proprio qui che interviene Fatture In Cloud, un software gestionale in grado di creare velocemente fatture e preventivi, di inviare solleciti di pagamento (anche in automatico) e di migliorare il rapporto con il commercialista fornendogli un accesso diretto e gratuito all’account. FIC è inoltre dotato di uno scadenzario e di App per Android e iOS, permettendo l’utilizzo anche in mobilità.

Per di più, Fatture in Cloud ha lanciato un’offerta dedicata a tutti coloro che operano in regime forfettario che consiste nel regalare un account con inclusi tutti i servizi migliori (tranne la fatturazione elettronica a cui i forfettari non sono obbligati) per un valore totale di più di 200€ + IVA l’anno.

Ad oggi già 4.000 regimi forfettari hanno aderito alla promozione di FIC; nel malaugurato caso in cui qualcuno non avesse un commercialista di fiducia, poi, FIC provvederà ad aiutarlo a trovarlo in base alla zona e alle esperienze pregresse.

Questo video mostra l’opinione di alcuni clienti di FiC:

FIC nasce nel 2014 come giovane StartUp italiana. Grazie alle sue idee innovative nel giro di pochi anni riesce ad arrivare e a superare i 300.000 clienti. Sei ancora convinto che tenere tutte le fatture su Excel sia una buona idea?