Noctua introduce sul mercato la nuova generazione delle ventole di fascia alta da 120 mm, le NF-A12x25 G2. Ponendo le fondamenta sul successo delle NF-A12x25 di prima generazione, la versione G2 introduce una geometria delle pale migliorata ed un design del motore rinnovato. Questi avanzamenti portano ad un significativo boost dell’efficienza prestazioni/rumore, permettendo alle NF-A12x25 G2 di raggiungere risultati superiori in diversi scenari, inclusi radiatori per raffreddamento a liquido, dissipatori ad aria e come ventola da case.

La prima generazione di NF-A12x25 ha segnato un nuovo punto di riferimento per le ventole da 120 mm ed è diventata una delle ventole più vendute di tutti i tempi per Noctua, per questo siamo entusiasti di poter offrire un ulteriore boost prrestazionale rispetto ad una ventola tanto rinomata.

Ha affermato Roland Mossig, CEO di Noctua.

Utilizzando lo stesso motore e lo stesso approccio di studio aerodinamico del modello da 14 cm G2, la nuova NF-A12x25 G2 è stata rifinita virtualmente sotto ogni aspetto, permettendole di superare i limiti in termini di efficienza prestazioni/rumore.

La NF-A12x25 G2 è la seconda iterazione della rivoluzionaria NF-A12x25 e “sorella” da 120 mm della pluripremiata NF-A14x25 G2: così come i modelli precedenti, viene utilizzato il polimero cristallino liquido Sterrox LCP e presenta uno spazio tra alette e frame di soli 0.5 mm. Inoltre, grazie alla “Progressive Bend” (curvatura progressiva) delle pale, ai Flow Accelerator Channels e al nuovo mozzo turbulatore centrifugo (che converte i flussi laminari in flussi turbolenti, migliorando quindi le proprietà aerodinamiche della girante), la versione G2 riesce a sorpassare le prestazioni della prima generazione, rendendola la nuova ventola di punta di Noctua nella fascia da 120 millimetri.

Proprio come il suo predecessore e la versione da 140 mm, l’NF-A12x25 G2 è una ventola a tutto tondo che fornisce risultati eccellenti in tutti i tipi di utilizzo, indipendentemente che sia uno scenario a bassa impedenza e portata elevata come nel caso delle ventole da case, o che si tratti di scenari dove un’alta resistenza ed una pressione statica elevata sono fattori fondamentali, come nel caso di dissipatori ad aria o radiatori per sistemi a liquido.

Per ottimizzazioni specifiche di utilizzo, il frame AAO (Advanced Acoustic Optimisation) della NF-A12x25 G2 può essere combinato con la guarnizione anti-vibrazioni NA-AVG1 inclusa in dotazione per garantire una tenuta più ermetica sui radiatori oppure con il distanziale NA-IS1-12, venduto separatamente, che permette di migliorare ulteriormente il profilo acustico e migliorare la portata in configurazioni “pull” più impegnative.

Il motore a perdite ridotte etaPERF e la tecnologia Smooth Commutation Drive 2 consentono di ottenere efficienze energetiche senza precedenti ed elevata regolarità di funzionamento, ma grazie alla nuova funzione SupraTorque può inoltre sfruttare la coppia extra disponibile per mantenere la ventola alla velocità desiderata anche in presenza di contropressione, garantendo così prestazioni ancora migliori su dissipatori e radiatori.

La ventola è disponibile nella versione standard PWM con una velocità massima di 1800 RRPM, una versione super-silenziosa LS-PWM con una velocità massima di 1100 RPM e nel set Sx2-PP che contiene due ventole con un offset di velocità da ± 50 RPM. L’offset di velocità risulta molto utile in configurazioni push/pull o laddove due o più ventole vengono installate affiancate, come nel caso dei case o dei radiatori per sistemi a liquido, eliminando fastidiosi fruscii o altri fenomeni acustici indesiderati.

Completata dal cuscinetto SSO2 di classe reference di Noctua, da una ricca dotazione di accessori e da una garanzia del produttore di 6 anni, la NF-A12x25 G2 è un prodotto di fascia premium sotto ogni aspetto. Le sue prestazioni superiori, l’ampio set di funzionalità, la qualità costruttiva all’avanguardia e i materiali di ultima generazione fissano un nuovo standard all’interno del catalogo Noctua, rendendola una scelta d’élite per gli utenti più esigenti.

Specifiche tecniche

NF-A12x25 G2 PWM: https://noctua.at/en/nf-a12x25-g2-pwm

NF-A12x25 G2 PWM Sx2-PP: https://noctua.at/en/nf-a12x25-g2-pwm-sx2-pp

NF-A12x25 G2 PWM LS-PWM: https://noctua.at/en/nf-a12x25-g2-ls-pwm

Prezzi e dove acquistare

NF-A12x25 G2 PWM – 34.90€ – Amazon

NF-A12x25 G2 PWM Sx2-PP – 64.90€ – Amazon

NF-A12x25 G2 PWM LS-PWM – 34.90€ – Amazon