Per noi che la Voodoo2 è stata una delle prime vere schede video negli anni 90, sentire parlare ancora di 3DFX ci fa sentire nostalgici ma felici.

Anche se stavamo giocando a 800 x 600, siamo stati tra i giocatori più felici. Passare dal rendering software al rendering hardware per la prima volta è stato incredibile, una differenza paragonabile per i più giovani al passare per la prima volta da un disco rigido meccanico a un SSD.

Data la nostalgia però, molti hobbisti hanno ricreato un ambiente di gioco retrò simile a quello anni 90 per crogiolarsi nella nostalgia, ma uno dei problemi principali è stato provare davvero i giochi della vecchia scuola che non sonostati “omologati” e aggiornati per l’hardware modenrno, e sono ancora impostati su schermi 4:3, e spesso è necessario un monitor CRT. Difatti, fino ad ora i driver 3dfx non supportavano i display widescreen come quelli che usiamo oggi ma, un utente del forum 3dfx, ha caricato un nuovo driver che consente finalmente il gioco widescreen.

Si chiama 3dfx Wide Driver e se ti piacciono queste cose devi scaricarlo subito. Sarà ospitato sul forum solo per 15 giorni, quindi conviene farlo in fretta; un utente di nome Dolenc su 3dfxzone ha modificato il driver per il download. Consentirà l’utilizzo del display widescreen sia su Windows che nei giochi. Supporta i giochi Direct3D, OpenGL e persino Glide, anche se con i Glide pare ci sia ancora qualche problemino di compatibilità. Ovviamente stiamo parlando di Windows 98 e Me, qualche volta gira anche su Windows XP ma nulla è promesso. I giochi OpenGL e Direct3D dovrebbero funzionare come previsto, ma i giochi Glide hanno alcune limitazioni. Il rapporto di aspetto 16:9 ha una risoluzione massima di 1600 x 900. Per 21:9 raggiungerà il massimo a 1920×800.