Razer ha presentato il Razer Basilisk V3, nuovo mouse gaming cablato, che offre il meglio delle feature per una personalizzazione avanzata. Razer Basilisk è un punto di riferimento per chi desidera un mouse ricco di funzionalità, perfetto sia dal punto di vista della personalizzazione che delle prestazioni.

“Il Basilisk V3 va ancora oltre ai modelli che l’hanno preceduto, offrendo ai gamer davvero tutto quello che potrebbero chiedere da un mouse personalizzabile”, dichiara Alvin Cheung, Senior Vice President della Peripherals Business Unit di Razer. “L’attenzione ai dettagli è fondamentale quando si affrontano le esigenze dei gamer, e con la nuova innovativa rotella di scorrimento sul Basilisk V3, i nostri designer hanno ulteriormente innalzato i livelli di usabilità e personalizzazione”.

Il device dispone della nuova e intelligente Razer HyperScroll Tilt Wheel, per un’impareggiabile esperienza di scrolling. È sufficiente abilitarla per passare automaticamente da una modalità all’altra, o per alternare tre distinte modalità ulteriori – Tactile Scrolling, Smart-Reel e Free-Spin Scrolling.

Tactile Scrolling: per uno scorrimento ad alta precisione, ideale per scorrere tra le armi o le abilità.

Smart-Reel: abilitata tramite Razer Synapse, la rotellina passa automaticamente dalla modalità tattile a quella free-spin quando lo scrolling si velocizza.

Free-Spin Scrolling: per uno scorrimento fluido e ad alta velocità, perfetto per sfogliare rapidamente i contenuti o emulare comandi di gioco ripetuti.

La rotella di scorrimento del Basilisk V3 offre anche un’accelerazione virtuale, che aumenta la velocità di scrolling del mouse a seconda della rapidità con cui viene fatta girare, permettendo una navigazione fluida su documenti di numerose pagine L’accelerazione virtuale è attivabile tramite Razer Synapse, mettendo a disposizione un altro modo per rendere ulteriormente unico il Basilisk V3.

Gioca a modo tuo, come mai prima d’ora

Con 10 pulsanti di facile accesso e uno, per il cambio dei profili personalizzabili, posto sotto il mouse, è possibile riprogrammare azioni rapide ed essenziali come push-to-talk, ping, macro e funzionalità secondarie su ogni pulsante. I profili possono anche essere salvati e cambiati senza problemi tra i programmi e, con fino a cinque profili di memoria on board, è possibile giocare al meglio ovunque e in qualsiasi momento.

Il Basilisk V3 è aggiornato con 11 zone di illuminazione Razer Chroma su tutto il dispositivo e un underglow che avvolge il mouse in un glorioso bagliore Chroma RGB, con oltre 16,8 milioni di colori e innumerevoli effetti luminosi. Con oltre 150 giochi integrati in Chroma, la sua illuminazione si sincronizzerà in modo intelligente, interagendo con gli eventi in-game.

Eccezionali funzionalità, in quantità

Razer Basilisk V3 dispone, inoltre, del sensore ottico Razer Focus+ 26K DPI, il più avanzato e preciso al mondo, equipaggiato con funzionalità intelligenti come Asymmetric Cut-Off che consentono di personalizzare la distanza di lift-off e atterraggio a seconda delle esigenze. Grazie ai Razer Optical Mouse Switch di seconda generazione è inoltre possibile sperimentare clic nitidi e risolutivi con una velocità di attuazione di 0.2ms, che elimina qualsiasi rischio di doppi clic involontari.

Combinando le migliori funzionalità dei mouse Razer, da quelle già note e apprezzate sul mercato a quelle completamente nuove, introdotte per l’occasione, il Basilisk V3 si configura come il mouse gaming definitivo per la sua capacità di personalizzazione – per ogni gioco o attività.

Il Razer Basilisk V3 è disponibile su Razer.com e presso i rivenditori autorizzati al prezzo di €79,99.

Comunicato stampa