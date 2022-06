Svelate ufficialmente i giorni del prossimo PrimeDay di Amazon che si terrà il 12 e il13 luglio prossimi. Dopo l’annuncio generico fatto circa due mesi fa, il colosso di e-commerce ha svelato quindi le date ufficiali dell’evento che offre a prezzi scontati una marea di prodotti dedicati a tutti clienti regolarmente iscritti ad Amazon Prime. Fra le aziende coinvolte figurano anche Samsung, LG, Huawei e OnePlus, senza dimenticare Foppapedretti e Vans.

Da segnalare che le offerte partiranno già la prossima settimana, martedì 21 giugno, con diverse iniziative dedicati ad Audible, Amazon Music e Kindle. Ecco nel dettaglio il programma:

A partire da giorno 21 Giugno tutti gli iscritti al servizio Amazon Prime potranno sfruttare l’iniziativa Fresh ottenendo 5 euro di sconto con l’acquisto di cinque prodotti disponibili all’interno di una speciale selezione.

Sempre a partire dal 21 giugno, tutti gli appassionati di gaming iscritti al programma Prime, potranno riscattare numerosi titoli indie, tra cui Metal Slug 2, The Metronomicon: Slay the Dance Floor e Rain World. Per non bastare, il 12 e il 13 luglio è possibile ottenere una ricca lista di titoli tripla A, tra cui la collection Mass Effect Legendary Edition, i giochi di guida Need for Speed Heat e GRID Legends e i due capitoli di Star Wars Jedi Knight.

Non potevano di certo mancare i prodotti griffati Amazon. Infatti dal 1 di luglio il router eero mesh WiFi sarà disponibile con il 40% di sconto. L’8 luglio invece arriveranno offerte del 60% su altre categorie selezionate. Spazio infatti agli Echo Dot di terza e quarta generazione e agli Echo Show di quinta generazione. Non mancheranno sconti per i Fire Tv Cube e le videocamere Blink.