ASUS immette sul mercato italiano i prodotti ASUS Republic of Gamers (ROG) presentati durante il CES 2021. Tra i modelli in arrivo spicca il nuovissimo ROG Flow X13 dotato di GPU esterna XG Mobile, ROG Zephyrus Duo 15 SE caratterizzato dal doppio schermo inclinabile ScreenPad Plus, i modelli Strix SCAR e Strix G nelle versioni da 15 e 17 pollici, insieme al ritorno dell’acclamato ROG Zephyrus G14 e della versione da 15 pollici ROG Zephyrus G15.

ROG FLOW X13 (GV301): IL CONVERTIBILE COMPATTO DALLA MASSIMA POTENZA

ROG Flow X13 (GV301) è il notebook gaming ultraportatile da 13 pollici potenziato dalla CPU mobile AMD fino a Ryzen 9 5980HS con grafica NVIDIA GeForce GTX 1650. In dotazione è fornito l’alimentatore super leggero USB-C PD da 100 watt che permette di ottenere una ricarica della batteria da zero al 60% in soli 39 minuti.

Flow X13 si caratterizza per un design convertibile che ruota lo schermo di 360° al fine di utilizzarlo in vari scenari. Il notebook mette a disposizione un pannello FHD da 120 Hz oppure 4K in alta risoluzione protetto dalla resistente superficie Corning Gorilla Glass e presenta un’estetica con cornice ridotta al minimo, supporto per il touchscreen e la stylus pen in dotazione.

I due speaker di tipo “down-firing” in abbinata con la tecnologia Dolby Atmos offrono un audio cristallino e coinvolgente. Inoltre, il sistema Two-Way AI Noise Cancelation per la cancellazione bidirezionale del rumore assistita da AI garantisce una comunicazione chiara durante le sessioni di gaming ed è potenziata dalla CPU per avere un impatto minimo sulle prestazioni di gioco.

Flow X13 può essere abbinato a XG Mobile, una GPU esterna con grafica NVIDIA GeForce RTX 3080. Il connettore proprietario eGPU assicura una larghezza di banda pari a ben 63 Gbps dedicata esclusivamente alla grafica, con il risultato di poter contare su prestazioni notevolmente superiori rispetto alle eGPU con connessione Thunderbolt.

ROG ZEPHYRUS DUO 15 SE (GX551): DUE SCHERMI E ZERO LIMITI

ROG Zephyrus Duo 15 SE (GX551) è caratterizzato dall’innovativo ROG ScreenPad Plus che mette a disposizione dei gamer il vantaggio di un display secondario per ottenere più spazio utilizzabile sullo schermo al servizio del gaming e della produttività. ScreenPad Plus si solleva di alcuni gradi quando il display del notebook è aperto allo scopo di garantire un confortevole angolo di visuale.

L’ultrasottile Zephyrus Duo 15 SE è affidato a potenti CPU mobile AMD fino a Ryzen 9 5900HX e grafica NVIDIA GeForce RTX fino a 3080. È proposto sia con il display 4K a 120 Hz con copertura al 100% dello spazio colore Adobe RGB sia con il display FHD a 300 Hz con tempo di risposta di 3 ms e copertura al 100% dello spazio colore sRGB. Entrambi i pannelli sono PANTONE Validated, sfoggiano un display con cornici laterali super sottili e hanno tecnologia Adaptive-Sync.

Il sistema di raffreddamento Active Aerodynamic System Plus (AAS+) è stato aggiornato per essere applicato a CPU e GPU più potenti senza aumentare i livelli di rumore e una presa d’aria posta sotto al display secondario favorisce una migliore dissipazione. È dotato di nuove ventole Arc Flow che incrementano il flusso d’aria del 13% rispetto alla generazione precedente, dissipa il calore prodotto dalla CPU AMD attraverso un composto termico di metallo liquido e utilizza cinque heat pipe e quattro dissipatori di calore caratterizzati da una superficie maggiore. ROG ZEPHYRUS G14 (GA401) E ROG ZEPHYRUS G15 (GA503): VERSATILITÀ E POTENZA IN UNO CHASSIS COMPATTO

Dopo il successo ottenuto nel 2020, torna sul mercato con una nuova serie di processori AMD il potente ROG Zephyrus G14 (GA401), affiancato da una versione a 15 pollici, ROG Zephyrus G15 (GA503).

Dotati di CPU AMD a 8-core fino a Ryzen 9 5900HS CPU e scheda grafica GeForce RTX fino a 3060 per la versione da 14 pollici e fino a 3080 per la versione da 15 pollici, i nuovi Zephyrus si caratterizzano come delle macchine potenti ma allo stesso tempo sottili e compatte. Due opzioni di display premium – ad alta risoluzione WQHD da 120Hz o Full HD a 144Hz per Zephyrus G14 e fino a WQHD 165Hz/3ms per la versione G15 – offrono un’esperienza immersiva con colori realistici e convalidati Pantone.

Il potente impianto audio Dolby Atmos immerge l’utente in un suono surround in grado di arricchire ogni esperienza di intrattenimento, mentre la funzione integrata Two-Way AI Noise-Cancelation, per la cancellazione bidirezionale del rumore con AI, assicura una comunicazione chiara durante le videocall, eliminando ogni rumore di fondo o elemento di disturbo.

A rendere inconfondibile il ROG Zephyrus G14 è la tecnologia AniMe Matrix, un’innovativa opzione di display disponibile su alcuni modelli selezionati. Questo display inserito sulla scocca del dispositivo utilizza 1.215 mini LED attraverso i quali dona agli utenti un nuovo mezzo per esprimere la propria individualità.

È possibile importare GIF animate e altre grafiche, costruire animazioni personalizzate fotogramma per fotogramma che verranno poi proiettate sul telaio esterno. Le grafiche possono inoltre muoversi a tempo di musica e sulla base di altri tipi di audio, creando una piattaforma unica, ideale per i DJ. In questa versione 2021, si può inoltre creare un “cucciolo virtuale”, una sorta di assistente interattivo che reagisce in tempo reale ai cambiamenti nell’utilizzo del sistema e alle variazioni del livello di batteria.

Lo Zephyrus G15 invece si caratterizza per la presenza di 6 speaker che consentono di immergersi nell’esperienza di gioco a tutto tondo e dal particolare design che caratterizza lo chassis. La pellicola prismatica di cui è ricoperto il telaio è stata creata utilizzando l’ultima tecnologia di litografia a nanoimpronta (NIL), che imprime sulla pellicola un disegno volto a riflettere la luce ad angoli diversi per creare un effetto visivo sottile, ma sorprendente. Grazie a questo raffinato elemento, ROG Zephyrus G15 porta l’estetica a un livello superiore, per chi cerca una macchina sì performante, ma anche in grado di farsi notare.

ROG STRIX SCAR 15 E 17 (G533-G733): LA ESPORT MACHINE PORTATILE PER ECCELLENZA

ROG Strix SCAR 15 e 17 hanno una elevata potenza di gioco grazie alla scheda grafica che può essere configurata fino a GeForce RTX 3080 e CPU mobile fino ad AMD Ryzen 9 5900HX. Può integrare fino a 32 GB di RAM dual-channel DDR-3200 MHz e dispone di nuove ventole e raffreddamento a metallo liquido.

Progettati per essere la “eSport machine” portatile definitiva, questi nuovi modelli di STRIX SCAR offrono una visualizzazione super veloce sul display in virtù del pannello FHD a 300 Hz con tempo di risposta di 3 ms. Entrambi i modelli si affidano alla tecnologia Adaptive-Sync e gli ingegneri ROG hanno lavorato per ridurre al massimo le dimensioni della cornice laterale al fine di garantire un generoso rapporto screen-to-body per un gaming ancora più coinvolgente.

ROG STRIX SCAR 15 e17 dispongono di quattro speaker e possono contare sulla tecnologia Dolby Atmos per gli effetti audio avanzati con l’obiettivo di restituire ai gamer un vantaggio competitivo, consentendo di individuare con precisione la posizione dei rumori nel gameplay come per esempio passi o spari. La funzione Two-Way AI Noise-Cancelation, per la cancellazione bidirezionale del rumore con AI, filtra i rumori ambientali per comunicazioni cristalline durante il gioco, anche quando ci si trova in ambienti rumorosi.

La batteria da 90 Wh è in grado di assicurare fino a 12 ore di riproduzione video con una singola carica e non manca il supporto per la ricarica rapida, con la piena compatibilità per gli alimentatori USB Type-C da 100 watt.

La tastiera con tecnologia meccanica e ottica di questi STRIX SCAR è dotata di illuminazione RGB per ciascun elemento, corsa dei tasti di 1,9 mm e azzerato ritardo di rimbalzo al fine di assicurare digitazioni pressoché istantanee. Anche il trackpad è stato ingrandito dell’85% rispetto a quello che equipaggiava il modello precedente, così che risulta più semplice utilizzarlo in condizioni di mobilità.

Il raffinato sistema di raffreddamento è ottimizzato per ottenere le massime prestazioni riducendo i livelli di rumorosità di 3 dB rispetto alla precedente generazione. I miglioramenti includono l’adozione di un composto termico a metallo liquido per la CPU AMD, nuove ventole Arc Flow con finali di lama sagomate per ridurre la turbolenza attraverso la modellazione dell’onda in modo aerodinamico e il sistema più efficiente di raffreddamento con meccanismo automatico di pulizia.

ROG STRIX G15 E G17 (G513-G713): PERSONALITÀ E PERFORMANCE IN UN FORM FACTOR ANCORA PIÙ LEGGERO

Per i gamer che cercano un portatile elegante e potente, ma non sono professionisti negli esports, i nuovi ROG Strix G15 e G17 (G513-G713) rendono le tecnologie e l’esperienza ROG più accessibili.

Questi portatili da 15.6″ e 17.3″ hanno un design che ricorda il nuovo chassis SCAR ma con caratteristiche uniche. Le colorazioni Original Black ed Eclipse Gray esibiscono un raffinato design a punti diagonali sul telaio e sulla tastiera, mentre la versione Electro Punk (disponibile su Strix G15) presenta un’estetica Coded Puzzle ispirata ai fumetti e un riflesso rosa maculato sulla cerniera.

Le prestazioni dei due nuovi laptop rivaleggiano con quelle della serie SCAR, con la configurazione top dotata di un processore Ryzen 9 5900HS e una GPU GeForce RTX™ 3070 sostenuta da 32GB di memoria (per il 17 pollici) e fino a 1TB di storage. Come nello SCAR, il processore può girare fino a 80W di potenza sostenuta e 54W quando la GPU è attiva, e l’overclocking può sbloccare velocità più elevate.

Le opzioni del display offrono la scelta tra un pannello Full HD super-fluido con 144Hz o 300Hz di refresh e 3ms di risposta. I doppi altoparlanti garantiscono un suono ricco, con un volume fino a 2,8 volte superiore e bassi 3 volte più potenti rispetto alla generazione precedente. Infine, la funzione Two-Way AI Noise Canceling rende le chiamate e gli audio più chiari, mantenendo alto anche il livello del gioco a squadre online.

DISPONIBILITÀ E PREZZI

ROG Flow X13 (GV301): a partire da marzo sarà disponibile la configurazione dotata di ROG XG Mobile (GV301QH-K5228T) al prezzo suggerito al pubblico di 3599,00 € (a partire da, IVA inclusa) presso l’eshop di ASUS e negli ASUS Gold Store. È disponibile già ora presso i migliori negozi di elettronica anche una configurazione senza ROG XG Mobile (GV301QH-K6054T) ad un prezzo suggerito di 1899 € (a partire da, IVA inclusa). Tutte le informazioni per l’acquisto sono disponibili a questo link.

ROG Zephyrus Duo 15 SE (GX551): disponibile in differenti configurazioni al prezzo consigliato di 3599,00 € (a partire da, IVA inclusa) presso l’eshop di ASUS, i principali rivenditori di elettronica e prossimamente su Amazon. Tutte le informazioni per l’acquisto sono disponibili a questo link.

ROG Zephyrus G14 (GA401): disponibile in differenti configurazioni sul canale eshop di ASUS, e prossimamente presso i principali retailer e nei negozi di elettronica specializzati. Il prezzo consigliato con una scheda Geforce GTX 1650 è di 1249 € (a partire da, Iva inclusa). Il prezzo consigliato per avere una configurazione con scheda grafica Geforce RTX™ 3060 è di 1899 € (a partire da, IVA inclusa). Tutte le informazioni per l’acquisto sono disponibili a questo link.

ROG Zephyrus G15 (GA503): disponibile in diverse configurazioni presso i principali retailer di elettronica ad un prezzo suggerito al pubblico di 1739 € (a partire da, IVA inclusa). Da marzo disponibile anche su Amazon. Tutte le informazioni per l’acquisto sono disponibili a questo link.

ROG STRIX SCAR 15 (G533): disponibile in differenti configurazioni a partire da Marzo su Amazon e presso i principali riveditori di elettronica ad un prezzo suggerito al pubblico di 2289 € (a partire da, IVA inclusa). Tutte le informazioni per l’acquisto sono disponibili a questo link.

ROG STRIX SCAR 17 (G733): disponibile in differenti configurazioni sul canale eshop di ASUS, presso i negozi specializzati di elettronica e prossimamente su Amazon con un prezzo suggerito al pubblico di 2429 € (a partire da, IVA inclusa). Tutte le informazioni per l’acquisto sono disponibili a questo link.

ROG STRIX G15 (G513): disponibile da Aprile su eshop ASUS, Amazon, presso i principali retailer di elettronica e negli ASUS Gold Store. Il prezzo consigliato con una scheda Geforce GTX 1650 è di 1099 €, mentre il prezzo consigliato al pubblico per avere una configurazione NVIDIA® Geforce RTX™ serie 30 è di 1699 € (a partire da, IVA inclusa). Tutte le informazioni per l’acquisto sono disponibili a questo link.

ROG STRIX G17 (G713): disponibile da Aprile su Amazon e presso i principali riveditori di elettronica ad un prezzo consigliato di 1799 € (a partire da, IVA inclusa). Tutte le informazioni per l’acquisto sono disponibili a questo link.