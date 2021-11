Il Black Friday sta arrivando! A partire da oggi, Razer celebra le festività natalizie con fantastici sconti su una vasta gamma di prodotti. Sedie, tastiere, mouse, cuffie, controller.

A più di un mese dal Natale, Razer alleggerisce lo stress della corsa ai regali offrendo tutto il tempo per trovare il dono ideale per i gamer, con idee adatte a ogni esigenza e budget. Dal Black Friday e il Cyber Monday, fino a Natale, è il momento perfetto per fare un affare e creare il set-up definitivo Razer.

Ecco la date da tenere d’occhio!

Da oggi fino al 30 novembre: early deals

26 novembre: Black Friday

29 novembre: Cyber Monday

Le offerte sono disponibili su:

Amazon

Mediaworld

Comunicato stampa