Dopo la presentazione al CES di Las Vegas, i nuovi headsets Cooler Master MH630, MH650 e MH670 sono disponibili sul territorio italiano. La nuova linea di cuffie gaming MH600 di tipo over-ear si presentano estremamente versatili e concepiti per soddisfare sia i giocatori, sia coloro che amano ascoltare musica.

“La serie MH600 offre ai giocatori e agli audiofili tre opzioni che soddisfano ogni tipo di esigenza e portafoglio, con particolare attenzione alla qualità audio, alla qualità del microfono e al comfort. Sono tutte molto leggere e possono essere indossate per ore fornendo un suono eccezionale per tutti i tipi di utilizzo, ed in particolare per sentire i passi prima degli altri”. Ha affermato Natalino Selicati, Country Manager Cooler Master Italia.

Il modello top della gamma, l’MH670, disponibile con livrea totalmente nera, è caratterizzato da un design estremamente pulito sprovvisto di qualsiasi tipo di illuminazione, con connettività wireless a 2,4GHz a bassa latenza utilizzabile tramite apposito dongle USB e di Dolby Surround 7.1 virtuale.

La resa sonora è affidata a due potenti driver con magneti al neodimio da ben 50mm, capaci di una fedele riproduzione e con un buon livello di isolamento dall’ambiente circostante grazie alla presenza di generosi cuscinetti in pelle sintetica.

Per quanto concerne la comunicazione, la scelta è ricaduta su un microfono removibile a pattern omnidirezionale, mentre un connettore da jack TRRS da 3,5mm affiancherà la connettività wireless, consentendone l’utilizzo con Playstation 4, XBox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile.

La batteria al litio integrata consente di raggiungere le 20 ore di utilizzo continuativo.

Specifiche tecniche:

Dimensioni driver: 50mm

Frequenza in risposta: 15Hz – 25kHz (with cable), 20Hz – 20kHz (on 2.4G)

Sensibilità: 110dB ± 3dB

Impedenza: 32 Ohm

Cavo e adattatore: 1.5m 3.5mm connector (removable), 0.3m dual 3.5mm cable (removable splitter), USB 2.4G Key

Connettore: 3.5mm 4-pole jack

Peso: 373g (measured with connected 3.5mm cable)

Pads: Pleather

Il modello MH650 è provvisto di illuminazione RGB, connessione USB e surround 7.1 virtuale.

I driver al neodimio da 50 mm offrono un suono pieno e ben bilanciato; la comunicazione in-game, aspetto decisivo per le battaglie in modalità multiplayer, è affidata ad un microfono rimovibile in grado di mantiene la comunicazione cristallina e ridurre al minimo l’interferenza dei rumori esterni.

Specifiche tecniche:

Dimensioni driver: 50mm

Risposta in frequenza: 20Hz – 25kHz

Sensibilità: 107dB ± 3dB

Impedenza: 32 Ohm

Cavo: 1.5m 3.5mm connector (removable), 0.3m dual 3.5mm cable (removable splitter)

Connettore: 3.5mm 4-pole jack

Peso: 322,5 gr

Gli utenti possono personalizzare ulteriormente MH650 e MH670 attraverso la suite software proprietaria MasterPlus, che riesce a garantire un buon grado di personalizzazione per quanto concerne cuffie e microfono (equalizzazione, preset audio e 7.1 virtuale), merito di un’interfaccia semplice ed efficiente.

Il modello base della gamma, l’MH630, possiede invece una connessione analogica via jack da 3,5mm che le rende compatibili con PC, console e numerosi altri dispositivi. Offrono un buon isolamento acustico, sono leggere e pensate per il miglior comfort durante le lunghe sessioni di gioco e per durare a lungo nelle condizioni di uso più impegnative.

Specifiche Tecniche

Dimensioni driver: 50mm

Risposta in frequenza: 15Hz – 25kHz

Sensibilità: 107dB ± 3dB

Impedenza: 32 Ohm

Cavo: 1.5m 3.5mm connector (removable), 0.3m dual 3.5mm cable (removable splitter)

Connettore: 3.5mm 4-pole jack

Peso: 278 gr

Pads: Fabric

Tutte le cuffie sono dotate di un cavo rimovibile con un sistema di blocco intelligente; dispongono di padiglioni auricolari con design girevole e, all’interno della confezione è inclusa una custodia in velluto per il trasporto.

Le cuffie MH630, MH650 e MH670 sono già disponibili ad un prezzo rispettivamente di 59€, 79€ e 109€.