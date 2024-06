Al Computex 2024 non poteva di certo mancare Cooler Master presentando, alla fiera di Taipei, una vasta gamma di soluzioni, inclusi aggiornamenti per diverse categorie di prodotti tra cui monitor, sedie da gaming, sgabelli per musicisti, case per PC, alimentatori, sistemi di raffreddamento ad aria e liquido e PC preassemblati.

Iniziamo con la categoria monitor e sedie, nella quale troviamo il GP57ZS, monitor curvo da 57 pollici progettato per offrire un’esperienza visiva totalmente immersiva.

La sedia Hybrid M è una nuova soluzione pensata per il massimo comfort quotidiano, dotata di funzioni di massaggio avanzate. Tra le sedie disegnate per il massimo comfort e prestazioni troviamo anche la Caliber X2C e Caliber R3C, mentre il Throne X, uno sgabello multiuso per musicisti, è capace di offrire un’esperienza immersiva unica.

Infine, l’azienda taiwanese, ha mostrato al pubblico il Dyn X un simulatore completo per appassionati di corse e voli, dotato di sistemi di movimento add-on che ti mettono al centro dell’azione.

Anche il catalogo case è stato aggiornato e presenta nuove soluzioni per tutte le esigenze; il Ncore 600 Prestige è un nuovo case che riflette l’eccellenza di Cooler Master nel design elegante. La linea di case open loop di nuova generazione è rappresentata dal Mythril Open Loop. Inoltre, il Masterbox 500 è il case ideale per chi desidera effettuare un upgrade.

Gli alimentatori Cooler Master presenti alla fiera sono l’X Mighty Platinum 2000/3000, ideali per applicazioni come machine learning, workstation e server. L’X Silent Edge Platinum 850/1100 sono i primi alimentatori fanless del settore con potenze di 850W e 1100W, mentre i modelli X Silent MAX Platinum 1300 sono ideati per chi desidera avere prestazioni ultra silenziose ad alta capacità.

Non mancano le nuove soluzioni di raffreddamento griffate Cooler Master; le ultime innovazioni nel raffreddamento ad aria per CPU, con tecnologia proprietaria, sono contraddistinte dalla nomenclatura 612 Ventus.

La MasterLiquid Mirage II è la serie MasterLiquid che ritorna con la prossima evoluzione nel raffreddamento a liquido. Troviamo, poi, la serie SickleFlow Edge 120 XT ARGB, un pacchetto completo e potente di ventole per case, e il Mobius 120 XT, una serie classica di ventole rinomata per le sue prestazioni straordinarie.

Per ultimo, ma non per importanza, i PC Preassemblati; l’NR2 Pro è un piccolo ma potente PC preassemblato, progettato per offrire una nuova dimensione delle esperienze PC. L’HAF 5Pro è il nuovo standard per le prestazioni dei PC preassemblati, con specifiche fuori dal comune. Infine l’Shark X è un PC unico nel suo genere, l’apice del gaming per PC, progettato da Inony.

Per saperne di più, l’azienda consiglia di sintonizzarsi su “The Spark“, un evento esclusivo sul dietro le quinte di tutto ciò che accade in Cooler Master. Non perdetevi l’evento il 4 e 5 giugno, dalle 10:00 alle 16:00 ora di Taipei, presentato da Trisha Hershberger.