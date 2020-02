Cooler Master importa ufficialmente nel territorio italiano la poltrona da gaming Caliber X1, prodotto di alta qualità che offre il massimo confort a chi trascorre diverse ore della giornata davanti ad un computer.

La Cooler Master Caliber X1 è caratterizzata un design moderno in stile racing, con una struttura robusta ed è dotata di varie posizioni di inclinazione studiate per favorire la giusta postura anche dopo molte ore di utilizzo.

Son inclusi un paio di cuscini imbottiti per la zona lombare e per la nuca, pratici accessori che svolgono l’importante ruolo di ridurre al minimo lo stress della colonna vertebrale, diminuendo la stanchezza dovuta solitamente a una posizione scorretta mantenuta durante le sessioni di gaming più estreme. Il cuscino per la testa, in particolare, ha una forma ben studiata che contribuisce a tenere fisso il collo in posizione corretta, con evidenti benefici per i muscoli e la postura.

Con un peso di 24,7 chili, un’altezza di 138 cm, larghezza di 72 cm e carico massimo di 150 chili, la Caliber X1 si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di corporatura. L’altezza della seduta è regolabile da 50 a 58 cm, tramite leva posta sotto il sedile. Utilizzando la maniglia sul lato destro della sedia è possibile, invece, inclinare lo schienale da 90° a 180°, bloccabile ogni 10°.

Infine, troviamo poggia-gomiti solidi, imbottiti, ergonomici e regolabili in 4D per permettere al giocatore di mantenere le braccia in posizione fissa e confortevole anche per le lunghe sessioni di gioco; l’altezza può variare di 7 cm.

La Cooler Master Caliber X1 si monta facilmente in circa 20 minuti, come lo dimostra il video a seguire.

Caliber X1 sarà disponibile a partire dalla settimana prossima ad un prezzo di 338 € IVA inclusa. Vi lasciamo con le specifiche tecniche: