CORSAIR ha presentato una nuova generazione di dissipatori a liquido per CPU all-in-one che vantano un look straordinario e prestazioni di raffreddamento estremamente potenti e silenziose. I modelli H100i ELITE CAPELLIX, H115i ELITE CAPELLIX e H150i ELITE CAPELLIX offrono incredibili prestazioni di raffreddamento, una vivace illuminazione RGB realizzata con la tecnologia LED CAPELLIX, e la possibilità di controllare nel dettaglio ogni aspetto tramite il potente software CORSAIR iCUE, per offrire un sistema di raffreddamento per CPU davvero unico.

Tutti e tre i nuovi modelli di dissipatori iCUE ELITE CAPELLIX sono equipaggiati con una testa della pompa RGB ad alte prestazioni, una piastra di raffreddamento in rame a flusso ripartito e ventole ML RGB Series, rappresentando il migliore sistema di raffreddamento CORSAIR mai prodotto finora. Oltre ad offrire prestazioni straordinarie, vantano una vivace illuminazione RGB straordinariamente brillante e con consumo energetico estremamente efficiente grazie ai LED CAPELLIX ed al controller per illuminazione iCUE Commander CORE incluso. I modelli H100i ELITE CAPELLIX, H115i ELITE CAPELLIX e H150i ELITE CAPELLIX sono disponibili con radiatore di 240 mm, 280 mm e 360 mm rispettivamente, e grazie alla vasta compatibilità con gli ultimi modelli di CPU Intel e AMD, questa nuova generazione di dissipatori a liquido migliorerà le prestazioni di qualsiasi sistema.

I dissipatori iCUE ELITE CAPELLIX offrono prestazioni di raffreddamento straordinarie grazie alla pompa centrifuga ad alte prestazioni, che assicura una portata fino a 0,82 l/min generando allo stesso tempo meno di 20 dBA, per un raffreddamento estremo e silenzioso. La piastra di raffreddamento in rame a flusso ripartito assorbe rapidamente il calore generato dalla CPU, mentre le potenti ventole ML RGB Series dissipano il calore una volta che arriva al radiatore e grazie ai loro cuscinetti a levitazione magnetica possono generare fino a 1.250 giri al minuto, controllabili tramite collegamento PWM.

I dissipatori della linea iCUE ELITE CAPELLIX offrono l’illuminazione RGB più brillante ed intensa mai vista su un sistema di raffreddamento CORSAIR grazie ai 33 LED CAPELLIX posti sulla testata della pompa. I LED CAPELLIX producono un’illuminazione più brillante utilizzando meno energia rispetto ai LED convenzionali, consentendo al sistema di raffreddamento di creare effetti visivi spettacolari senza comprometterne le prestazioni. Ogni ventola ML RGB inoltre dispone di otto LED regolabili singolarmente, per un sistema totale di 49 LED sui modelli H100i e H115i, e di 57 LED sull’H150i.

Tutti e tre i modelli di dissipatore includono il controller CORSAIR iCUE Commander CORE, rendendo l’installazione e la configurazione più semplice che mai e fornendo fin da subito il controllo completo della velocità di pompa e ventole e dell’illuminazione fino ad un massimo di sei ventole CORSAIR RGB. Grazie al controller iCUE Commander CORE ed al software CORSAIR iCUE, potrai regolare la velocità di ventole e pompa, controllare e sincronizzare l’illuminazione RGB con tutti i dispositivi iCUE compatibili, monitorare le temperature della CPU e del refrigerante, il tutto da un’unica interfaccia intuitiva. Quando il sistema è in funzionamento con carico minimo, puoi anche attivare la modalità Zero RPM, eliminando completamente il rumore delle ventole.

Tutti i dissipatori della linea iCUE ELITE CAPELLIX includono una staffa di montaggio modulare che non richiede attrezzi e consentono un’installazione facile e veloce su tutti i moderni socket Intel e AMD, inclusi i modelli Intel LGA 1200/115x, AMD AM4 e AMD sTRX4. Che tu voglia assemblare da zero un PC top di gamma o migliorare le prestazioni ed il look della tua attuale configurazione, con i dissipatori della linea CORSAIR iCUE ELITE CAPELLIX, il tuo nuovo sistema di raffreddamento ne sarà sicuramente il protagonista.

I dissipatori CORSAIR H100i ELITE CAPELLIX, H115i ELITE CAPELLIX e H150i ELITE CAPELLIX sono disponibili sullo store online CORSAIR e tramite la rete di rivenditori e distributori autorizzati presente in tutto il mondo; sono coperti da una garanzia di cinque anni e sono supportati dall’assistenza clienti globale e dalla rete di supporto tecnico CORSAIR.