CORSAIR introduce sul mercato tre nuovi soluzioni Mid Tower appartenenti alla serie 4000: 4000D, 4000D AIRFLOW e iCUE 4000X RGB. L’azienda americana introduce anche una nuova tipologia di denominazione per i suoi case, in cui il numero di serie fornisce informazioni quale il fattore di forma e le funzionalità essenziali, mentre un codice identificativo indica le caratteristiche uniche di ogni modello, rendendo più semplice che mai la scelta di un case che risponda alle necessità di ciascun appassionato.

I nuovi case si differenziano soprattutto per lo stile minimalista del modello 4000D, il flusso d’aria ottimizzato della soluzione 4000D AIRFLOW e per il pannello in vetro temperato e l’illuminazione RGB del modello iCUE 4000X RGB; in tutti i casi, gli appassionati scopriranno un case con numerose funzionalità innovative e curato fin nei minimi dettagli.

Il nuovo sistema RapidRoute di gestione dei cablaggi consente di nascondere e di organizzare i cavi in modo facile e rapido, creando un sistema elegante ed ordinato, mentre le nuove ventole con tecnologia CORSAIR AirGuide erogano un flusso d’aria concentrato e garantiscono una gestione ottimale dei flussi interni. I case 4000 Series vantano inoltre ben 25 mm di spazio dietro la scheda madre per meglio nascondere alla vista i cavi, un vano rimovibile per coprire l’alimentatore, numerosi passacavi ed un canale verticale dedicato di instradamento dei cablaggi. Grazie alla combinazione di tutti questi elementi progettuali e di design, l’assemblaggio di un PC in un case 4000 Series è più facile che mai, e consentirà di realizzare assemblaggi dall’aspetto immacolato, tipici dei sistemi professionali.

Viene incluso un kit di ventole con la nuova tecnologia AirGuide, dotate di alette anti-vortice che concentrano il flusso d’aria in forma conica, in modo da convogliarlo verso le aree del case in cui sono alloggiati i componenti che tendono a riscaldarsi di più, migliorando quindi i flussi di raffreddamento interni. Per i modelli 4000D e 4000D AIRFLOW troviamo le AirGuide da 120 mm, mentre il modello iCUE 4000X RGB include tre ventole SP RGB ELITE AirGuide da 120 mm dotate di otto LED RGB ciascuna e regolabili singolarmente, oltre al controller iCUE Lighting Node CORE.

Tutti i case della serie 4000 offrono ampio spazio per il sistema di raffreddamento, consentendo di alloggiare fino a 6 ventole da 120 mm o 4 ventole da 140 mm. L’ampio spazio interno permette di installare un radiatore da 360 mm nella parte anteriore ed uno da 280 mm nella parte superiore (a seconda dell’altezza del modulo RAM). Non mancano i supporti per le unità disco sia per gli SSD da 2,5” sia per i classici HDD da 3,5”, un pannello anteriore dal design moderno che include una porta USB 3.1 di tipo C ed un pannello laterale in vetro temperato che si installa senza attrezzi, consentendo di mettere in bella mostra il sistema e gli effetti d’illuminazione.

I modelli CORSAIR 4000D, 4000D AIRFLOW e iCUE 4000X RGB sono già disponibili nel negozio online CORSAIR e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo; sono coperti da una garanzia di due anni e sono supportati dall’assistenza clienti globale e dalla rete di supporto tecnico CORSAIR.