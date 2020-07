L’SXFI GAMER di Creative Technology è il nuovissimo headset da gaming definitivo dotato di Battle Mode, un eccezionale profilo audio, e il nuovo CommanderMic che garantisce comunicazioni di alto livello, con un cavo USB in Kevlar e spettacolari luci RGB.

Dopo aver fatto bottino pieno nelle due precedenti edizioni del CES, ottenendo ben 23 awards, spettatori e critica sono rimasti colpiti dal realismo della tecnologia Super X-Fi di nuova generazione. Sin da inizio anno, i prodotti Super X-Fi sono stati aggiornati alla Gen2, una versione di Super X-Fi avanzata e migliorata che offre una più accurata personalizzazione del profilo audio, aggiunge ulteriori opzioni di configurazione surround, miglior audio positioning e fedeltà. SXFI GAMER incorpora tutti questi elementi e fa un passo avanti con la Battle Mode, un profilo audio disegnato appositamente per rendere Super X-Fi perfetto per gli FPS – immagini ambientali, segnali audio, proiezioni a distanza e direzionalità migliorate grazie a un livello di cura dei dettagli senza precedenti per i giocatori competitivi, conservando l’anima della pluripremiata esperienza audio olografica.

Oltre l’eccezionale qualità audio, SXFI GAMER si comporta al meglio per accontentare i Pro Gamer. CommanderMic debutta con un nuovo design audio che include un filtro pop integrato. È inclusa l’ultima tecnologia del microfono SXFI inPerson, che usa uno speciale algoritmo per esaltare la voce riducendo i rumori ambientali.

SXFI GAMER aumenta il fattore estetico con il cavo USB in Kevlar, progettato per garantire forza e durabilità mentre trasferisce dati per offrire la massima potenza di gioco. Le nuove luci RGB sui padiglioni, che permettono di personalizzare il proprio asset da combattimento scegliendo tra 16,7 milioni di colori, sono la punta di diamante di SXFI GAMER.

“I videogiochi sono sempre stati nel nostro DNA, sin dai primi giorni di vita di Sound Blaster oltre 30 anni fa”, afferma Sim Wong Hoo, CEO di Creative. “Dopo aver creato con successo Super X-Fi, di cui la critica ha sempre parlato come il Sacro Graal della tecnologia delle cuffie, non ci siamo adagiati sugli allori. Siamo andati avanti e abbiamo impiegato molte risorse per migliorare Super X-Fi, puntando specialmente al settore gaming. La Battle Mode è qui e con il CommanderMic e altre funzioni, SXFI GAMER incarna davvero lo spirito delle nostre migliori tecnologie in un headset da gaming. Allo stesso tempo, SXFI GAMER permette di comunicare con i tuoi amici come se fossero davanti a te, e loro sono in grado di sentirti chiaramente. È dunque un ottimo strumento per lavorare, imparare e giocare da casa”.

L’SXFI GAMER è già disponibile al prezzo di €129,99 su Creative.com. Per ulteriori informazioni, visita creative.com/sxfigamer.