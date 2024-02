Dopo il licenziamento di quasi 20.000 dipendenti, Microsoft è sotto gli occhi di tutti. Sicuramente, dopo aver inglobato Activision e Blizzard non servivano tre team di sviluppo e marketing, ma seppur rimanga ancora una delle società con più alto capitale, la casa di Redmond inizia a pensare a delle alternative per non affossare.

Uno dei problemi principali pare sia l’insostenibilità del GamePass, così com’è attualmente, e il basso numero di vendite delle Xbox di nuova generazione: sebbene siano macchine straordinarie, la loro richiesta è addirittura inferiore a quelle delle Xbox One, che non avevano comunque brillato per vendite. Xbox One e serie X, al 30 Giugno 2003, hanno venduto un totale di 79 milioni di pezzi, dei quali 50 milioni solo le Xbox One. Le nuove Xbox Serie X, hanno venduto quindi poco meno di 30 milioni, contro i 50 milioni (superati) di PS5. Non poche, ma sicuramente non come sperato dalla casa Americana.

Dopo aver sbarcato su PC col GamePass, i rumors parlano dell’arrivo di buona parte delle esclusive realizzate dagli Xbox Game Studios su PlayStation, e c’è anche chi sostiene che possa cambiare la formula Game Pass, che in futuro potrebbe non accogliere più le esclusive al day one. Il CFO di Sony Hiroki Totoki, ha parlato proprio di questo tema sottolineando come Playstation non seguirà mai le orme di Miscrosoft, perchè questo -dice- li costringerebbe a diminuire gli investimenti che effettuano per i giochi Tripla A e ne andrebbe della qualità.

Su questo tema, Phil Spencer terrà un evento nelle prossime settimane, dove preciserà le idee per il futuro di Xbox.

Sebbene in tanti girino attorno all’esportazione del GamePass su Ps5 e Nintendo, in una recente intervista lo stesso Spencer sembrò di tutt’altro avviso: