L’ultimo driver di gioco GeForce offre da subito ottimizzazioni e miglioramenti per Call of Duty: Warzone, una nuova arena di combattimento free-to-play con il gameplay esclusivo di Call of Duty: Modern Warfare. Coloro che giocheranno a Warzone tramite PC con scheda grafica GeForce RTX o GeForce GTX potranno registrare automaticamente i migliori momenti di gioco grazie a NVIDIA Highlights.

A questo link, è possibile trovare anche la lista di specifiche tecniche e requisiti minimi di sistema necessari per eseguire Call of Duty: Modern Warfare.

Informazioni sui driver di gioco NVIDIA

Tutti i Game Ready Driver NVIDIA sono certificati Microsoft WHQL. Sono disponibili il giorno del lancio o prima per la maggior parte dei titoli principali e sono studiati per ottenere le migliori prestazioni e un gameplay impeccabile.

Comunicato Stampa