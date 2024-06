In Win presenta il suo chassis per PC EATX full tower F5 per gli appassionati costruttori di PC che cercano personalizzazione del design e ampie opzioni di raffreddamento e supporto per GPU verticali e schede madri con cavi nascosti.

Presentato per la prima volta al Computex 2023, InWin F5 è dotato di cornici del pannello frontale personalizzabili che possono essere facilmente rimosse e scambiate con l’estetica lucida o in legno, a seconda dello stile preferito dell’utente. L’F5 è disponibile nelle opzioni di colore bianco e nero con un pannello laterale in vetro temperato da 3 mm che offre un’ottima visuale dell’hardware interno, mentre entrambi i pannelli laterali offrono una rimozione comoda e senza attrezzi. Le griglie in rete sul pannello anteriore, superiore, inferiore e laterale opposto offrono ampie opportunità di ventilazione. Utili aggiunte al design includono il filtro antipolvere a rimozione rapida per le ventole inferiori e un supporto GPU magnetico in dotazione per evitare il cedimento delle schede grafiche più pesanti.

Gli interni spaziosi e le versatili opzioni di raffreddamento sono progettati per ospitare hardware di fascia alta, tra cui schede grafiche di punta fino a 435 mm di lunghezza, dissipatori di calore CPU più grandi fino a 180 mm di altezza e alimentatori ATX ad alte prestazioni fino a 230 mm di lunghezza. Sono supportati sia l’orientamento della GPU verticale che quello orizzontale, con una staffa adattatore verticale inclusa nella confezione.

InWin raggruppa l’F5 con tre ventole ARGB Neptune AN140/AN140P premium, fornendo un raffreddamento eccezionale fin dal primo utilizzo. Gli utenti possono scegliere di estendere ulteriormente la capacità con un massimo di nove posizionamenti delle ventole. Il supporto per il raffreddamento a liquido è pronto per radiatori di grandi dimensioni nella parte superiore, inferiore e anteriore. Il pannello frontale offre spazio sufficiente per le ventole su entrambi i lati del radiatore.

Il design dell’F5 fornisce supporto espresso per le serie ASUS BTF e le schede madri MSI Project-Zero ATX con connettori montati sul retro che mantengono i cavi nascosti, consentendo agli utenti di costruire PC visivamente quasi privi di cavi.

Per maggiori Informazioni sul nuovo case F5 ed altri prodotti, visitare il sito: https://www.in-win.com/it/gaming-chassis/f5