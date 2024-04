Le prossime schede video di Nvidia potrebbero essere lanciate entro la fine di quest’anno. La nuova serie Blackwell, nome in codice della serie RTX 5000, dovrebbero essere circa il doppio delle prestazioni dell’attuale gamma Ada Lovelace, con addirittura un presunto 60/70% di performance in più alla già impressionante GeForce RTX 4090.

Dopo gli annunci relativi alle GPU destinate al segmento IA, stando agli ultimi rumor provenienti dall’Asia, Nvidia dovrebbe quindi lanciare due nuovi chip di punta per la prossima generazione di GPU, GB202 e GB203: il primo sarà destinato, con tutta probabilità, alla GeForce RTX 5090, mentre il secondo troverà posto sulla GeForce RTX 5080. Entrambi i chip utilizzeranno le nuove memorie GDDR7 con interfaccia fino a 512 bit.

A seguire, il report dal canale asiatico UDN: “Dopo gli annunci di NVIDIA nel settore dell’intelligenza artificiale, anche i produttori di schede grafiche continuano a presentare nuovi prodotti. I produttori di schede grafiche prevedono che le nuove GPU della serie RTX 50 di NVIDIA saranno presentate nel quarto trimestre. Inizialmente, si concentreranno sulle linee RTX 5090 e RTX 5080 di fascia alta. Le aziende sono ottimiste sul fatto che il lancio del refresh biennale delle GPU di NVIDIA aiuterà i produttori di schede ad aumentare le vendite dell’anno in corso e farà salire il prezzo medio unitario delle schede grafiche“.

Non è da escludersi, tuttavia, un probabile rialzo del prezzo soprattutto se AMD optasse per non lanciare prodotti di fascia alta della serie Radeon RX 8000. Nvidia, in assenza di concorrenza, potrebbe allora considerare di aumentare il costo già dal suo modello top di gamma.