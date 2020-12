Razer e A BATHING APE (BAPE), il principale marchio giapponese di abbigliamento streetwear fondato nel 1993, annunciano ufficialmente la loro collaborazione per una linea di periferiche gaming, abbigliamento e zaini, denominata A GAMING APE.

La collezione, in edizione limitata, celebra il gaming e la cultura dello streetwear, abbinando la stampa di BAPE CAMO al logo del serpente a tre teste di Razer. Tra le periferiche ispirate a BAPE troviamo il mouse DeathAdder V2, il tappetino Goliathus V2 e le cuffie wireless Opus.

Gli articoli saranno mostrati in anteprima in occasione dell’evento Razerstore Live in streaming il 3 dicembre alle 18.30 (PDT) e saranno in vendita a partire dal 5 dicembre 2020 su razer.com, RazerStore e nei BAPE STORE.

A seguire il listino prezzi dei prodotti:

Razer x *A Bathing Ape® DeathAdder V2: €99.99

Razer x *A Bathing Ape® Goliathus V2 Speed: €49.99​

Razer x *A Bathing Ape® Opus: €299.99

Razer x *A Bathing Ape® Rogue 15” Backpack​: €199.99

Razer x *A Bathing Ape® Full Zip Hoodie:​ €385

Razer x *A Bathing Ape® Camo Team Tee:​ €179

Razer x *A Bathing Ape® Black Tee:​ €115

Razer x *A Bathing Ape® White Tee: €115