In collaborazione con CD PROJEKT RED, il Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition è finalmente sceso in strada per farti trovare pronto per l’uscita del gioco più atteso del 2020 e diventare il padrone di Night City con una variante del più venduto Viper Ultimate ambidestro di Razer: la vera esperienza da tripla A è a portata di mano.

Esplora senza limiti la vasta città con la tecnologia HyperSpeed di Razer, che offre prestazioni wireless stabili, il 25% più veloci rispetto alle altre tecnologie senza fili. Mira e spara con una precisione micidiale, grazie al Focus+ Optical Sensor di Razer. Il sensore è progettato con 20.000 DPI per una accuratezza di risoluzione fino al 99,6% e funzionalità intelligenti. Sblocca la chiave dell’immortalità con i Razer™ Optical Mouse Swith di seconda generazione che offrono un tempo di risposta di 0,2 ms, assicurando che il Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition offra velocità e precisione per il gameplay definitivo.

Con soli 74 grammi di peso, il Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition supporta la tecnologia Razer Chroma RGB e dispone del Razer Chroma Mouse Charging Dock.

Per maggiori informazioni, visitare qui.