Razer ha annunciato una nuova partnership tra il Team Razer, la sua organizzazione di esport in-house e x-kom AGO, una delle principali compagini della Polonia. Con questa unione dei brand, gli atleti riceveranno le periferiche di livello professionale Razer, oltre al supporto per tutte le attività di x-kom AGO nella stagione 2020.

Con una scena degli esport in continua espansione e sempre più competitiva, le prestazioni dei singoli giocatori sono fondamentali per il successo di una stagione. Per raggiungere il massimo delle performance, un efficace allenamento non è sufficiente, occorre infatti ottimizzare tutto ciò che ruota attorno ai giocatori e assicurarsi che l’attrezzatura utilizzata non diventi un fattore limitante. Questa filosofia è condivisa sia dal Team Razer che da x-kom AGO, ed è uno dei principali pilastri su cui poggia la partnership.

Costituito nel 2012, il Team Razer è il brand esport di Razer che riunisce squadre e giocatori a cui l’azienda, da anni primattrice nel settore, offre supporto con tutti i vantaggi che ne conseguono. Il nuovo regime di allenamento progressivo di x-kom AGO, che ha suscitato l’interesse del Team Razer, è uno dei motivi principali per cui è iniziata la collaborazione. Gli atleti di x-kom AGO avranno così accesso alle migliori periferiche sul mercato, che consentiranno loro di migliorare ulteriormente il loro programma di training.

Allenamento con la tecnologia

Con due anni di esperienza nei principali tornei a livello globale, x-kom AGO sta rivoluzionando l’approccio agli allenamenti dei propri atleti per il 2020. Seguendo l’esempio di training e sviluppo degli sport tradizionali, i giocatori, gli allenatori e i manager vengono monitorati su una serie di parametri, con l’ausilio di sensori indossabili, software personalizzato e Intelligenza Artificiale, per evidenziare le aree chiave che necessitano di miglioramento. Questo approccio, innovativo per gli esport, rispecchia quello delle organizzazioni sportive di livello mondiale, dal calcio al ciclismo, fino alla ginnastica e all’atletica.

In base agli accordi di partnership, i giocatori di x-kom AGO utilizzeranno le periferiche Razer in tutte le sessioni di allenamento e nei tornei. Sono già stati inviati set di dispositivi per consentire agli atleti di selezionare quelli più adatti alle proprie esigenze e crearsi così un setup su misura, attingendo all’impressionante gamma di periferiche di livello professionale di Razer.

“L’innovazione è uno dei principi fondanti di Razer, nonché una filosofia che ci accomuna a x-kom AGO”, dichiara Yann Salsedo, Head of Esports (EMEA) di Razer. “Siamo orgogliosi ed entusiasti di collaborare con un team in grado di trovare modi creativi con cui scrivere i prossimi capitoli della propria storia. In virtù di questa partnership condivideremo le nostre conoscenze per condurre gli esport in Polonia in un incredibile viaggio globale”.

Sviluppo della prossima generazione di periferiche per esport ad alte prestazioni

x-kom AGO entra a far parte di un’illustre rosa di squadre del Team Razer, con compagini di punta come gli Evil Geniuses, campioni del recente ESL One: New York 2019, o i tedeschi dei Mousesports solo per citarne un paio.

Oltre a fornire periferiche top di gamma a squadre e giocatori, il Team Razer è fondamentale per lo sviluppo di nuovi prodotti, lavorando con gli atleti su design, funzionalità e test, per poi fornire un feedback ai team di Ricerca & Sviluppo e contribuire a creare le periferiche leader di mercato e ad alte prestazioni per le quali l’azienda è nota.

“Sono davvero entusiasta del fatto che x-kom AGO sia diventata ambassador del brand Razer nella regione”, afferma Jakub Szumielewicz, presidente di x-kom AGO. “È stato l’approccio personalizzato dello staff Razer e la comprensione da parte loro della nostra filosofia di sviluppo sistematico delle competenze che ci ha convinto in modo inequivocabile a stabilire un rapporto con questo particolare partner”.

Per maggiori informazioni su Team Razer, visitare qui.

Per maggiori informazioni su x-kom AGO, visitare qui.