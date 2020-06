Razer immette sul mercato il nuovo mousepad Gigantus V2. Ultimo nato nella famiglia di tappetini per mouse dell’azienda, Razer Gigantus V2 dispone di una nuova superficie con trama ultra-fitta di tessuto per un equilibrio perfetto tra velocità e controllo, e un supporto in gomma antiscivolo, ottimizzato per il massimo comfort.

Disponibile in quattro misure fino a alla 3XL per una copertura completa della scrivania, il Gigantus V2 presenta un’elegante finitura “full black” offrendo la superficie perfetta per ogni scorrimento di mouse, senza rinunciare al look:

M (360 x 275 x 3mm)

L (450 x 400 x 3mm)

XXL (940 x 410 x 4mm)

3XL (1200 x 550 x 4mm)

È possibile personalizzare il proprio Gigantus V2 tramite Razer Customs, che consente di modificare il tappetino con testi, colori, grafiche e icone a proprio gusto. Per chi vuole mostrare la propria passione per il gioco o l’influencer preferito, il servizio Razer Customs mette a disposizione una collezione di stampe ufficiali di Blizzard, Microsoft e altri partner “triple-A” tra cui scegliere, oltre a creatività esclusive di famosi streamer e team di esport.

Per maggiori informazioni sul nuovo Gigantus V2, visitare https://www2.razer.com/it-it/gaming-mouse-mats/razer-gigantus-v2.