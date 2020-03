Razer Viper Mini è l’ultimo innesto nella famiglia di mouse gaming Viper dell’azienda, che integra gran parte delle affermate tecnologie del Razer Viper in uno chassis compatto, ideale per mani di piccole dimensioni. Viper Mini è il mouse Razer più leggero di sempre, con soli 61g di peso, quasi la metà della media dei gaming mouse.

Caratterizzato dallo stesso design ergonomico ambidestro dell’acclamato Razer Viper, il nuovo Viper Mini è dotato di Razer Optical Mouse Switch e sei pulsanti programmabili. Integra un sensore da 8.500 DPI con tracciamento a 300 IPS, per il massimo di reattività e precisione a livello di pixel nelle fasi di gioco.

Con l’illuminazione Razer Chroma RGB Underglow e la possibilità di memorizzare i profili nello storage on board, Viper Mini è perfetto per i giocatori in cerca di un mouse ultra-leggero dal fattore forma compatto, che non intendono rinunciare a prestazioni e funzionalità.

Il mouse gaming Razer Viper Mini è già disponibile su razer.com e rivenditori autorizzati al prezzo di 49.99€.

