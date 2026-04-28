FinalWire, la software house responsabile della creazione della famigerata suite di diagnosi ed analisi AIDA64, ha annunciato oggi il rilascio della versione 8.30, che aggiorna il programma estendendo il supporto a nuovi dispositivi e componenti hardware.
Di seguito la lista di novità in questa major release:
- AIDA FPS (esclusivamente per AIDA64 Extreme)
- Rilasciato benchmark APX ottimizzato per SHA3 per processori Intel Diamond Rapids e Nova Lake
- Supporto a schermi LCD Turing (Turzx) da 4.6″ e 12.3″
- Supporto per i processori Intel Core Ultra 250K Plus e 270K Plus (conosciuti anche come Arrow Lake-S Refresh)
- Migliorato il supporto per processori Intel Wildcat Lake e Nova Lake
- Supporto iniziale per APU basate su architettura AMD Zen 6
- Supporto ai sensori Aqua Computer Ampinel e Thermal Grizzly WireView Pro II
- Supporto avanzato per controller RAID Adaptec
- Supporto al passthrough USB-NVMe per controller Realtek RTL9220
- Supporto per profili di memoria EXPO 1.2
- Aggiunti dettagli GPU per le schede video Intel Arc Pro B65 e Arc Pro B70
- Localizzazione in Azerbaijani per i dettagli GPU della NVIDIA RTX Pro 4500 Blackwell Server Edition
Questa release introduce, inoltre, il primo componente dei cosidetti “AIDA64 SensorPanel Tools”, una utility web che semplifica la creazione di indicatori grafici per SensorPanel. Grazie ad essa sarà possibile generare set di immagini facilmente importabili nel SensorPanel Manager.
Il tool è disponibile QUI.
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