Ottobre si apre all’insegna dell’azione e dell’avventura per gli utenti GeForce NOW, con ben 17 nuovi titoli in arrivo nel corso del mese. La piattaforma di cloud gaming di NVIDIA continua ad arricchirsi, offrendo esperienze di gioco immediate, senza download né aggiornamenti, e una selezione che promette di soddisfare ogni gusto.
Tra i titoli più attesi spiccano Little Nightmares III (9 ottobre, Steam), Battlefield 6 (10 ottobre, Steam ed EA app), Jurassic World Evolution 3 (21 ottobre, Steam), Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (21 ottobre, Steam) e ARC Raiders (30 ottobre, Steam). Una lineup ricca che mescola atmosfere cupe, battaglie adrenaliniche ed esperienze narrative coinvolgenti.
Gli utenti GeForce NOW potranno inoltre mettersi subito alla prova con la open beta di Call of Duty: Black Ops 7, disponibile dal 5 all’8 ottobre (con accesso anticipato dal 2 ottobre per chi ha preordinato il titolo).
Novità hardware e server aggiornati
Sul fronte tecnologico, la distribuzione delle GPU Blackwell RTX prosegue a ritmo serrato: dopo Miami e Varsavia, anche Portland e Ashburn riceveranno a breve la potenza della GeForce RTX 5080. NVIDIA ha messo a disposizione anche una pagina dedicata per monitorare l’implementazione dei nuovi server, così da tenere la community aggiornata sugli sviluppi.
I giochi già disponibili questa settimana
Oltre agli annunci futuri, ottobre parte subito con sei nuovi titoli già pronti a essere giocati nel cloud:
-
Train Sim World 6 (Steam, 30 settembre)
-
Alien: Rogue Incursion Evolved Edition (Steam, 30 settembre)
-
Car Dealer Simulator (Steam)
-
Nightingale (Epic Games Store)
-
Ready or Not (Epic Games Store)
-
STALCRAFT: X (Steam)
In aggiunta, arrivano ottimizzati per GeForce RTX 5080 anche inZOI (Steam) e Total War: Warhammer III (Steam ed Epic Games Store), garantendo prestazioni al top.
Tutti i giochi di ottobre su GeForce NOW
Ecco il calendario completo delle uscite previste nel mese:
-
King of Meat (Steam, 7 ottobre)
-
Seafarer: The Ship Sim (Steam, 7 ottobre)
-
Little Nightmares III (Steam, 9 ottobre)
-
Battlefield 6 (Steam e EA app, 10 ottobre)
-
Ball x Pit (Steam, 15 ottobre)
-
Fellowship (Steam, 16 ottobre)
-
Jurassic World Evolution 3 (Steam, 21 ottobre)
-
Painkiller (Steam, 21 ottobre)
-
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (Steam, 21 ottobre)
-
Tormented Souls 2 (Steam, 23 ottobre)
-
Super Fantasy Kingdom (Steam, 24 ottobre)
-
Earth vs. Mars (Steam, 29 ottobre)
-
ARC Raiders (Steam, 30 ottobre)
Ottobre si prospetta quindi come uno dei mesi più intensi e ricchi per la libreria GeForce NOW, con nuove uscite, ottimizzazioni e la costante espansione della potenza del cloud.
