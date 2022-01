Jump to section

La shortage globale che interessa il settore dell’elettronica di consumo già da due anni non sembra mostrare segni di cedimento, con le memorie DDR5 recentemente introdotte con il lancio di Alder Lake che sembrano essere un vero e proprio prodotto fantasma, creando forti ritardi nell’acquisto di componenti sia per l’utente finale che per i rivenditori ed i distributori.

Fortunatamente, sia AMD che Intel permettono ancora l’utilizzo delle DDR4, con la prima che supporta esclusivamente la penultima iterazione di memorie (almeno per il momento) e la seconda che invece supporta, con alcune motherboard appositamente progettate, anche le DDR4 su Alder Lake e Z690, con alcuni rumor che indicano la possibilità che anche Raptor Lake, ovvero l’architettura alla base della 13th Gen di processori Intel Core possa continuare a mantenere il supporto ad entrambi gli standard.

Uno dei kit di memorie DDR4 di più recente introduzione di XPG, divisione gaming del gigante dell’hardware ADATA, è la gamma D45, presente nella versione Gammix D45 (senza RGB) e in quella Spectrix D45G (con RGB), quest’ultima oggetto della recensione di oggi.

Disponibile in configurazioni da 8, 16 e 32GB di capacità in modulo singolo e kit da due moduli e con velocità che vanno da 3600 MT/s a 4400 MT/s, nella review di oggi andremo ad analizzare il kit in una delle configurazioni più economiche, con un kit da 16 GB dual-channel (2 banchi da 8 GB) con velocità di 3600 MT/s e latenze CL18-22-22-44 con tensione operativa di 1.35V.

Senza ulteriori indugi, vi lasciamo alla review completa delle ADATA XPG Spectrix D45G 16 GB DDR4-3600. Buona lettura.