Dopo aver dato uno sguardo ai primi dissipatori della linea chromax.black del colosso austriaco del cooling, eccoci oggi con una triplice recensione che copre i restanti prodotti della lineup stealth di Noctua.

In questa recensione, analizzeremo le prestazioni e la rumorosità del più piccolo dei dissipatori oggi testati, il Noctua NH-L9a-AM4 che come lascia capire dal nome è compatibile esclusivamente con i sistemi AM4, a differenza del “fratello” mostrato nella recensione precedente (QUI), l’NH-L9i chromax.black, esclusivamente compatibile con socket LGA115x e LGA1200.

Con un form factor incredibilmente compatto e la piena compatibilità con tutte le schede madri AMD AM4 in circolazione (eccezion fatta per la X570-ITX/TB3 di ASRock che utilizza i fori d’installazione per LGA115x), l’NH-L9a-AM4 è il dissipatore ideale per configurazioni SFF (Small Form Factor), e sebbene non si sposi con le CPU più onerose in termini di Watt (come le CPU a 12 e 16 core Ryzen), siamo riusciti a tenere (quasi) a bada il Ryzen 7 3700X della configurazione di prova. Senza però anticiparvi altro, vi lasciamo al resto della recensione.

