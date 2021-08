Jump to section

Forte del successo dei suoi dissipatori all-in-one, NZXT non ha mai smesso di innovare e rinnovare i suoi prodotti, iterando generazione dopo generazione con le versioni di volta in volta aggiornate del design Asetek dell’unità waterblock/pompa e cercando di portare sul mercato un’estetica all’avanguardia ed un design spesso copiato dalla competizione.

Con la terza generazione di dissipatori all-in-one, gli X3 e Z3, l’azienda ha creato due linee “parallele” di prodotti, la prima che va a migliorare il design della generazione X2, e la seconda che invece crea una nuova lineup che l’azienda non aveva prodotto finora. Da qui, i dissipatori di cui il Kraken Z73 oggi recensito è il modello di punta.

La differenza sostanziale tra la serie X e la serie Z è l’introduzione, su quest’ultima, di uno schermo circolare da 60 millimetri in grado di visualizzare immagini a 24 bit di profondità cromatica, permettendo quindi all’utente di inserire GIF animate o di visualizzare informazioni su temperature o frequenze delle principali componenti, una novità decisamente moderna e che permette di verificare il corretto funzionamento del sistema sotto tutti i punti di vista.

C’è comunque da dire che NZXT non è la prima azienda ad implementare una soluzione simile, infatti l’ASUS Ryujin lanciato nel 2018 disponeva proprio di uno schermo che mostrava frequenze, temperature, GIF, ma in un’iterazione decisamente inferiore a quella di NZXT con la serie Z. Detto questo, vi lasciamo alla recensione completa del dissipatore oggi in prova: buona lettura!