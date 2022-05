La battaglia nella classe 7000 (MB/s in lettura e/o scrittura) di SSD non sembra accennare ad arrestarsi, con un numero sempre maggiore di giocatori che si uniscono alla partita per il miglior SSD per prestazioni, longevità e prezzo.

Il “combattente” che si unisce a questa lotta per ultimo, ma non per questo con una soluzione scadente, è IRDM, marchio gaming-oriented di GOODRAM a sua volta marchio retail dell’Europea Wilk Elektronik, con l’IRDM PRO M.2 NVMe SSD oggetto della recensione di oggi.

Caratterizzato da un dissipatore particolarmente voluminoso ed efficace, l’IRDM PRO M.2 oggi recensito si avvale, al pari di molti altri competitors nella stessa fascia prestazionale, di una combinazione del controller Phison PS5018-E18 e NAND 3D TLC di Micron nella variante ad alte prestazioni a 176 layer denominata “Fortis Max” o B47R.

Disponibile in tagli da 1, 2 e 4 TB, nella recensione di oggi andremo ad analizzare il taglio più piccolo, l’IRDM PRO M.2 da 1 TB, che presenta una delle migliori confezioni che abbiamo visto accompagnare un SSD insieme a 5 anni di garanzia e specifiche che il drive non esita a sbaragliare.

Senza ulteriori indugi, vi lasciamo alla review completa: buona lettura!