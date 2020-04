È tradizione ormai al lancio di una nuova generazione di SDXC di Kingston parlarvi dei miglioramenti delle nuove memory card, sia in termini di prestazioni (e delle relative certificazioni) che della capacità.

Un paio di anni fa abbiamo recensito la nuova serie di memory card Canvas React, insieme all’hub Nucleum Type-C, nella capienza da ben 256 GB, dimostrando prestazioni elevate ad un prezzo competitivo e capaci di tener testa ai content creator che fanno del 4K il loro cavallo di battaglia.

La naturale evoluzione di un prodotto simile porta con sé la possibilità di tenere testa ad un altro grande nome delle risoluzioni video disponibili, ovvero l’8K.

Si tratta però di marketing, e il target vero e proprio della Canvas React Plus, oggetto della recensione di oggi, è tutta quella serie di DSLR (reflex) e Mirrorless che registrano in 4K60 e 6K30 ad altissimi Mbps, come la Panasonic Lumix GH5 o S1H, che possono registrare con bitrates fino a 400 Mbps per le modalità dalla qualità più alta (con precisione di colori a 10 bit) e sono capaci di video dalla qualità simile a quella di produzioni cinematografiche.

Ovviamente, tali bitrate hanno requisiti di lettura e scrittura davvero elevati, specie per quanto riguarda i valori minimi generabili dai supporti di memoria, quindi nonostante i ben 300 MB/s in lettura e 260 MB/s in scrittura, quello che andremo a valutare oggi, insieme a verificare la veridicità delle specifiche dichiarate, sarà proprio se riescono ad avere velocità sostenute minime, che garantiscono quindi un’esperienza senza problemi per tutti i professionisti e non che decidessero di scegliere queste memory card.

Ciliegina sulla torta, poi, è la presenza di un memory card reader compatibile con lo standard SDXC UHS-II nella confezione insieme alla scheda di memoria. Buona lettura!