Dopo aver dato uno sguardo ai primi dissipatori della linea chromax.black del colosso austriaco del cooling, eccoci oggi con una triplice recensione che copre i restanti prodotti della lineup stealth di Noctua.

In questa recensione, analizzeremo le prestazioni e la rumorosità del più grande dei dissipatori oggi testati, il Noctua NH-D15S, versione a singola ventola e maggiore compatibilità dell’NH-D15 che abbiamo recensito in una recensione precedente (QUI). Sfortunatamente, niente LTT Edition per il dissipatore in analisi, ma tutto il fascino della livrea completamente stealth colpisce comunque, specie per le features che lo contraddistinguono e differenziano dal classico D15.

Con il set di alette spostato verso l’alto, le heatpipes piegate a seguire il corpo lamellare ed una sola ventola in bundle, il D15S nella variante chromax.black presenta quindi un’ottima soluzione per i sistemi che sfortunatamente non riescono a supportare il tradizionale NH-D15, complice magari la presenza di uno slot PCIe troppo vicino al socket CPU o la presenza di RAM dall’altezza elevata. Ecco quindi la nostra recensione, che va a vagliarne le prestazioni e la rumorosità.

Buona lettura!