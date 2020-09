Avrete notato sicuramente, nelle ultime settimane, la nostra forte collaborazione con Sabrent, un’azienda americana relativamente nuova nel mercato dei drive a stato solido.

Abbiamo avuto modo, finora, di provare praticamente tutti i modelli da 2 TB (tranne il Rocket Q4 ed il Rocket 4 Plus, che però vedrete nelle prossime settimane), e quindi l’unica cosa che ci rimaneva da chiedere era un SSD da più di 2 TB.

Ciò lasciava la scelta a due soluzioni: il Rocket Q da 4 o 8 TB o il Rocket 3.0 da 4 TB, e abbiamo quindi scelto quest’ultimo, come potete facilmente capire dal titolo della recensione.

Con una capacità RAW di ben 4096,7 GB e le massime prestazioni ottenibili su bus PCIe 3.0 (3500/3000), questo SSD mette in serio dubbio l’utilità di Hard Disk meccanici dedicati al mass storage, grazie anche all’elevata affidabilità che hanno raggiunto gli SSD in questi ultimi anni. Sorprendentemente, poi, questo drive da 4 TB ha, almeno sulla carta, prestazioni superiori a quelle dichiarate per il modello da 2 TB che abbiamo recensito alcune settimane fa. Il motivo? Lo spiegheremo nella nostra recensione, quindi buona lettura!