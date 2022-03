Che Sabrent sia l’azienda più proattiva nel mercato dello storage lo si capisce dai vari traguardi raggiunti in pochissimo tempo: il primo SSD da 8 TB, o il primo SSD 4.0 da 4 TB (il Rocket Q4 4 TB), o ancora il primo SSD sul mercato equipaggiato con il Phison PS5018-E18, il primo controller per SSD classe 7000 MB/s a vedere la luce.

In questo caso, il prodotto che andremo ad analizzare non è un “primo” nel suo genere, ma il contesto in cui è stato “lanciato” è davvero particolare: Sabrent ha infatti iniziato ad aggiornare tutti i Rocket 4 Plus con le nuove NAND Micron 3D TLC a 176 layer senza cambiare SKU o alzare il prezzo degli SSD interessati.

Il risultato? I nuovi SSD acquistati su Amazon e presso i vari rivenditori autorizzati in giro per il mondo sono più veloci di quelli che vanno a “sostituire”. Nella recensione di oggi confronteremo le prestazioni ottenute dal Phison E18 abbinato a NAND da 176 layer con la combinazione presente sulla “revisione” precedente del Rocket 4 Plus, cogliendo inoltre l’occasione per introdurre la nuova piattaforma e la nuova batteria di test per analizzare le performance degli SSD.

Non mi resta che augurarvi buona lettura!