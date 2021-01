Come abbiamo discusso nella recensione dell’ADATA S50 Lite, l’introduzione dello standard PCIe 4.0 ha portato sul mercato drive incredibilmente veloci (come il Sabrent Rocket 4 Plus, capace di velocità superiori ai 7 GB/s) ma, al contempo, parecchio costosi, lasciando poco spazio alle soluzioni entry level capaci di velocità superiori ai drive basati su PCIe 3.0. Così come ADATA, quindi, anche Sabrent propone una sua versione “economica” della variante ad alta velocità dei drive basati su controller Phison PS5016-E16, che riesce a presentare un prezzo molto competitivo grazie all’adozione di NAND QLC invece delle più performanti ed affidabili NAND TLC, e trovando il giusto compromesso tra prezzo, longevità e prestazioni.

Il risultato di tale “compromesso” è il Rocket Q4, un SSD PCIe 4.0 basato su NAND QLC Micron N28 e controller E16 capace, specialmente in lettura, di velocità impressionanti (quasi 5 GB/s), con capacità massima di 4 TB ed un prezzo decisamente interessante.

Nella review di oggi, mettiamo alla prova il Rocket Q4 nel taglio da 2 TB (con la versione da 4 TB in arrivo), quindi senza ulteriori indugi vi lasciamo alla recensione completa. Buona lettura!