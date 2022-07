Che Sabrent sia un’azienda fortemente innovativa non è certo un mistero, con tutta la serie di primati raggiunti nella sua breve ma intensa carriera (come il primo SSD da 8 TB, il primo SSD Gen4 da 4 TB e perfino il primo Gen4 da ben 8 TB, per citarne alcuni), ed il fatto che l’azienda abbia fatto il suo ingresso nel mondo delle memory card non è certo una sorpresa visti gli “indizi” che la compagnia americana ha lasciato negli ultimi mesi, con una presenza sempre maggiore di dispositivi atti a leggere memory card di tipo SDXC.

Proprio oggi testiamo le due “piccole” della linea di memory card Secure Digital da 64 e 128 GB: sulla carta, le specifiche sono eccezionali, con velocità di lettura di 280 MB/s e velocità di scrittura di ben 250 MB/s, con la certificazione V90 su tutti i modelli della linea, persino quella da 512 GB che di fatto segna il primato come prima SDXC da 512 GB a fregiarsi di queste velocità.

Nella review di oggi, dove sottoporremo le schede di memoria alla nostra nuova suite di benchmark, andremo a verificare le prestazioni ottenute dalle due memory card inviateci da Sabrent, mettendole a paragone con tutte le memory card testate negli ultimi anni.