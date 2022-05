Quando si parla di Seagate, oltre ad un’azienda con decenni di esperienza in unità di archiviazione (meccaniche e a stato solido), si pensa alle innumerevoli collaborazioni avvenute negli ultimi anni con i partner più disparati: dalle edizioni speciali dei drive dedicate a The Last Of Us II per PlayStation 4 a quelle che hanno accompagnato il lancio di giochi come Halo e Gears of War, o ancora i drive interni ed esterni dedicati a Cyberpunk 2077, gioco tanto amato quanto odiato dal pubblico.

Continuando su questa linea, alcuni mesi fa il colosso dello storage ha annunciato una partnership con un altro colosso, stavolta del cinema: Lucasfilm. Il risultato? Una gamma di unità interne ed esterne ispirate al Beskar, il cosiddetto acciaio mandaloriano che compone le armature e le armi dei mandaloriani, civiltà di cui fanno parte Boba Fett, Jango Fett ed il recentemente diventato famoso Din Djarin, The Mandalorian della serie TV disponibile su Disney+.

Nella recensione di oggi, analizzeremo le prestazioni del modello di punta della lineup, il FireCuda 530 Beskar Ingot Special Edition nel taglio di massima capacità di 1 TB.

Che la forza sia con- ehm, volevo dire: buona lettura!