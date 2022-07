Jump to section

Se vi siete mai interessati alla componentistica utilizzata dai vostri moduli di RAM o alla memoria installata sulle vostre schede video avrete sicuramente sentito parlare di SK Hynix, che è l’abbreviazione di South Korea Hyundai Electronics, uno dei più grandi produttori di soluzioni flash sul pianeta che, nell’ultimo paio di anni, ha fatto il suo ingresso nel mercato retail nel settore degli SSD, prima con soluzioni SATA ed in seguito allineandosi al resto dei competitors con alcune soluzioni NVMe.

Fin da subito l’azienda ha scosso e non poco il settore delle unità a stato solido grazie a prezzi (almeno sul suolo americano) incredibilmente competitivi: basti pensare che il primo SSD NVMe da loro lanciato, l’SK Hynix Gold P31, presentava un costo di soli 130 dollari, una cifra inimmaginabile nel periodo in cui è stato presentato soprattutto in virtù dei rincari causati dalla pandemia.

Allineandosi ancora una volta alle soluzioni presenti sul mercato, SK Hynix ha presentato nelle scorse settimane un nuovo SSD, stavolta Gen4, dotato di componenti ad altissime prestazioni ed un’insolita configurazione, specie per il taglio da 2 TB: si tratta infatti di un SSD single side. Come detto in molte altre recensioni, è la norma che un SSD double side sia più veloce rispetto alla controparte single side. Riuscirà allora il Platinum P41 da 2 TB ad essere competitivo con le soluzioni della concorrenza nonostante le differenze di layout e di componentistica, che ricordiamo essere interamente in-house?

Scopritelo nella recensione di oggi.