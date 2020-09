Dopo aver analizzato, alcune settimane fa, quello che era il modello di punta della linea di SSD di ADATA e il relativo sub-brand XPG (il Gammix S50 da 2 TB), ci soffermiamo oggi su un prodotto decisamente più abbordabile e dalla capienza che si addice al ruolo di drive C:, con un controller che abbiamo già visto sullo Spectrix S40G, il Realtek RTS5762.

Con i suoi 512 GB suddivisi su due NAND da 256 GB, l’ADATA XPG SX8100 potrebbe essere un’ottima soluzione come drive principale di sistema su cui installare il sistema operativo e i programmi essenziali, senza per forza di cose dover sacrificare il budget verso componenti che garantiscono maggiori FPS o prestazioni in content creation superiori.

Sulla carta, il controller Realtek è stato il primo modello di questa generazione a poter saturare il bus PCIe 3.0, ed i test di oggi cercheranno di confermare o smentire le affermazioni del produttore.

Senza però cadere in inutili pessimismi, lasciamo ai benchmark il compito di confermare o ribaltare la previsione. Buona lettura!